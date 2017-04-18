В Тобольске растет туристический поток

Тюменская линия

Более 300 тыс. туристов, из них более полутора тысяч иностранцев, посетили Тобольск в 2016 году.

Об этом корреспонденту агентства "Тюменская линия" рассказал глава города Владимир Мазур. По его словам, туристический потенциал в первую очередь основывается на историческом и духовном наследии города.

В прошлом году за счет средств из областного бюджета продолжались работы в здании Духовного училища, в Доме генерал-губернатора. Продолжается реставрация Андреевской церкви и Соборной колокольни. Завершены работы в Покровском соборе. За счет городского бюджета разработана проектно-сметная документация на реставрацию здания Сиропитательного корпуса и здания богадельни при Богородицкой церкви.

"Уверен, что после реставрации эти здания не просто украсят облик города, но и станут яркими и значимыми объектами показа", - отметил Владимир Мазур.

Увеличивает туристическую привлекательность и развитие инфраструктуры города. В 2016 году завершена реконструкция сада Ермака, произведен ремонт Комсомольского проспекта, проездов и тротуаров в микрорайонах и на улицах города.

Евгений Новоселов