Ялуторовские водители грубо нарушают правила движения

Фото ГИБДД Тюменской области

23 нарушения правил дорожного движения выявили сплошные проверки водителей в Ялуторовском районе, на 78 км трассы Тюмень - Омск и на 4 км дороги Ялуторовск – Ярково.

Один водитель нарушил правила перевозки детей, пятеро не имели полисов ОСАГО, шестеро двигались по трассе без применения ремней безопасности.

Фото ГИБДД Тюменской области

От управления транспортом сотрудники ГИБДД отстранили двух водителей: один находился в состоянии алкогольного опьянения, второй ездил с национальным удостоверением без нотариально заверенного перевода.

Массовое профилактическое мероприятие показало, что водители Ялуторовска, несмотря на предупреждения о проведении сплошной проверки, грубо нарушают нормы законодательства в области безопасности дорожного движения.

Фото ГИБДД Тюменской области

ГИБДД напоминает, что сплошные проверки будут проводиться постоянно на всей территории региона.