Владимир Якушев пригласил жителей региона принять участие в весенней генеральной уборке

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Присоединиться к субботнику призвал жителей региона губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Весна вступает в полные права. Вся жизнь вокруг стремится к обновлению. И как досадно становится, когда вокруг видишь грязные следы от ушедшей зимы. Зиму не отменишь, а вот с ее последствиями справиться по силам, - говорится в обращении. - Мы можем сделать все гораздо быстрее, если возьмемся за работу все вместе. Решительно и дружно выйдем большими коллективами, семьями, группами единомышленников и приберемся возле своего дома или у работы, в сквере или у ближайшего памятника. Обязательно сам буду работать на одной из городских улиц, приходите и вы, поработаем и пообщаемся. Ведь вместе веселее".

Владимир Якушев считает, что если каждый внесет небольшой вклад, то вместе можно сделать регион чище. Он напомнил, что 2017 год - Год экологии. "Пусть эта наша акция станет ответом на старую реплику "какой ты — такой город. Меня, как губернатора, радует, что с каждым годом желающих внести свой вклад в благоустройство наших городов и поселков становится все больше. Традиция проведения субботников жива и постоянно поддерживается", - подчеркнул глава региона.

Напомним, что в областной столице первый в этом году субботник пройдет в новом формате. По Тюмени 29 апреля будет курсировать "Экомобиль". Он объедет площадки, где жители будут наводить порядок, и порадует всех выступлениями творческих коллективов.

"Во всех городах и районах области, призываю вас, дорогие земляки, присоединяйтесь к благому делу, сделайте свой двор, свою улицу еще привлекательнее, лучше и красивее. Это будет правильно!, - сказал Владимир Якушев. - Считаю, что чистота прежде всего начинается с наших мыслей и отношения к родной земле. Если любишь место, где живешь, мусорить не станешь, потому что стыдно. Нужно поднимать экологическую культуру, учить подрастающее поколение заботиться об окружающей среде. Намного проще поддерживать чистоту, нежели постоянно заниматься уборкой".

Губернатор пожелал жителям хорошего настроения и с удовольствием потрудиться на общее благо, чтобы сделать мир вокруг краше.