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Российское правительство поддержит книготорговцев

10:27 23 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
cmtscience.com

Распоряжение о поддержке негосударственных организаций в сфере книготорговли и распространения печатных средств массовой информации подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом сообщает сайт правительства РФ.

"Подписанным распоряжением утвержден комплекс мер по поддержке развития негосударственных организаций в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации (в том числе через обеспечение условий для развития розничной сети распространения)", - говорится в сообщении.

Документом, в частности, предусматривается создание возможности для отнесения субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе осуществляющих торговлю книгами и печатными СМИ в специализированных магазинах и павильонах, к субъектам социального предпринимательства; принятие региональных программ поддержки и развития чтения; проведение мероприятий по популяризации чтения в печатном и электронном виде; мониторинг количества нестационарных торговых объектов (киосков и павильонов) со специализацией "Печатная продукция".

"Реализация комплекса мер позволит поддержать организации в сфере книготорговли (книгораспространения) и распространения печатных средств массовой информации, выработать единый подход к организации распространения печатных средств массовой информации", - отмечают в правительстве РФ.

Соб. инф.

Теги: торговля , господдержка , книги

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