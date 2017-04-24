Викуловский район приглашает на работу учителей, инженеров и строителей

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186 человек обратились за помощью в поиске работы в Центр занятости Викуловского района с начала 2017 года.

Как сообщила ведущий инспектор центра занятости Людмила Рябова, в среднем поиск работы для них занимает чуть больше трех месяцев. Всего на учете для поиска работы состоят 30 человек, 24 числятся безработными. Отношение трудоустроенных к общему количеству граждан, снятых с учета, за первый квартал года составило 88%.

Людмила Рябова подчеркнула, что больше всего вакансий в Викуловском районе в сфере образования (25). Школам нужны учителя иностранного языка, русского языка и литературы, математики, начальных классов с зарплатой от 20 тыс. рублей.

Также нужны специалисты научно-технической сферы, торговли, здравоохранения и социальной сферы, работники обрабатывающих производств, строители и финансисты.

Евгения Шевцова