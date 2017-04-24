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Оперативные службы МЧС Тюменской области и Казахстана ведут мониторинг паводковой ситуации

16:49 24 апреля 2017 | mobile | | print версия для печати
siberian.mchs.ru

Гидрометеорологическая обстановка на территории Республики Казахстан находится на особом контроле Сибирского регионального центра МЧС России, сообщает пресс-служба управления МЧС. Три реки – Ишим, Тобол и Иртыш - связывают приграничное государство с Омской, Курганской и Тюменской областями.

Уровень воды в реках зависит от наполнения водохранилищ на территории Казахстана и сбросов воды из водохранилищ в зависимости от притока.

По данным гидрологических бюллетеней, гидропосты фиксируют подъем уровней воды в реках на территории Казахстана. С учетом растекания воды по пойме, на территории российских регионов опасного повышения воды в реках в ближайшую неделю не прогнозируется. Паводковая обстановки на Урале и в Сибири стабильная.

Обмен информацией между оперативными службами МЧС России и МЧС Республики Казахстан организован в ежедневном режиме. Росгидромет и Росводресурсы также взаимодействуют с аналогичными подразделениями Республики Казахстан.

Изменения в гидрологической обстановке на территории Казахстана доходят до российской границы в среднем через 3-7 дней, что позволяет своевременно подготовить прогноз развития паводка на приграничных с Казахстаном территориях.

Теги: Казахстан , Тюменская область , Сибирский региональный центр МЧС России , реки , паводок

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