Авиакомпания "Ямал" увеличит число рейсов на север

Фото ИА "Тюменская линия"

Еще один рейс Тюмень - Ноябрьск добавится в расписание авиакомпании "Ямал" с 7 мая. Кроме понедельника, среды и пятницы, самолет будет летать в воскресенье.

Об этом сообщил глава региона Владимир Якушев, отвечая на вопрос жительницы Тюмени в программе "Час с губернатором".

По его словам, это даст возможность пассажирам летать в Ноябрьск на выходные и возвращаться в Тюмень к началу рабочей недели.

Напомним, ранее глава региона поставил задачу целенаправленно развивать внутреннее и межрегиональное авиасообщение.

С 1 января по 31 марта 2017 года услугами тюменского аэропорта Рощино воспользовались более 344 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2016 года. Пассажиропоток на внутренних авиалиниях за это время вырос на 24% и составил около 326 тыс. пассажиров.

Евгения Шевцова