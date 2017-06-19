В Тобольске угощают пряниками по старинному рецепту, который держат в секрете

tiamz.ru

Дворцовая пряничная в Тобольске возобновила работу после реорганизации: гостей музейного комплекса ждут беседы об истории сибирского быта за самоваром и сибирскими сладостями во Дворце наместника.

Отведать чая "От бабы Нюры", в составе которого мелисса, мята, чабрец, предложат каждому гостю экспозиции. Травы собираются в Нижнетавдинском районе, рассказали сотрудники ТИАМЗ. У самовара также угостят пряниками с начинкой из свежей брусники или клюквы. Мастера бережно хранят рецепт изготовления таких пряников.

"На то он и секрет, чтобы держать его в тайне, но заверяем, что все ингредиенты натуральны", - подчеркнула директор структурного подразделения "Тобольский историко-архитектурный музей-заповедник" Наталья Вертянкина.

Пряники выпекают в копиях форм XVIII века, хранящихся в музейном фонде. На память о посещении духовной столицы Сибири гостям предложат расписной пряник с видами Тобольского кремля и с изображениями Конька-Горбунка.

tiamz.ru

Дворцовая пряничная - не только торговая точка, но и выставочная площадка. Посетители побывают в гостиной с репродукциями, старинными предметами сибирского быта из фондов музея, в числе которых самовары, чайная посуда, крапивные салфетки и пр. По словам музейных работников, горожане с большой теплотой отзываются об атмосфере и качестве продукции и часто проводят здесь семейные чаепития и детские праздники.

Перерыв в работе Дворцовой пряничной произошел в связи с реорганизацией учреждения и перерегистрацией фискальной системы. Для удобства посетителей все процедуры расчета проводятся и в режиме онлайн-кассы, пояснили сотрудники ТИАМЗ.

tiamz.ru

Ирина Ромашкина