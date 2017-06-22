Тоболяки зажгли свечи памяти погибших в Великой Отечественной войне

Фото МО МВД России "Тобольский"

Десятки зажженных свечей у обелиска в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны оставили участники акции "Завтра была война" в Тобольске.

В мероприятии приняли участие представители молодежных организаций города, партий, общественных объединений, ветераны органов внутренних дел, члены общественного совета, личный состав противопожарной службы и тобольской полиции. Они прошли путь от Тобольского кремля до мемориала "Вечного огня", сообщает МО МВД России "Тобольский".

"В День памяти и скорби мы отдаем дань уважения ветеранам войны и склоняем головы в память о героях, отстоявших свободу и независимость Отчизны. Завоеванная Победа и теперь вдохновляет нас на новые свершения, помогает преодолевать трудности и идти вперед", - сказал майор полиции Александр Антонов.

Соб. инф.