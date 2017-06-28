up

28.06.2017 среда

EUR 65.9563

USD 58.8843

В Тюмени 20..22 С 2 м/с
ветер юго-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

ЗапСибНефтехим строят из российских материалов

16:30 28 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
фото Тобольской промплощадки

35 контрактов с 24 отечественными предприятиями заключил "ЗапСибНефтехим" в мае на поставку стройматериалов для эстакад технологических трубопроводов, товарно-сырьевых парков, складов, насосных станций и контрольно-пропускных пунктов.

Поставку деталей трубопроводов осуществит фирма ЗАО "Лискимонтажконструкция" из Воронежской области, ООО "Сибметалл – Омск ПКФ", ООО "УЗДТ" из Челябинска и екатеринбургские компании ЗАО "ВАГАНТ Промышленная группа",  ООО "Серебряный век", ООО ТК "Афина".

Опоры под стальные трубопроводы поставит на стройку тюменская фирма ООО МК "Ангар" и компания из Санкт-Петербурга – ООО "Профиль-Арма".

10 договоров на поставку запорно-регулирующей арматуры заключены с предприятиями ООО "Геаз" (Ставропольский край), ООО "Сателлит завод" (Благовещенск), ООО "Арматэк" (Тула) и ООО "Гусар" (Владимирская область).

Екатеринбургская компания ООО "Эководстройтех" заключила договор на поставку 11 емкостей противопожарного запаса воды. Предприятия Челябинска (ПАО ЧТПЗ) и Нижегородской области (АО ВМЗ) обеспечат стройплощадку трубной продукцией, а тобольская фирма "ССУ-6" поставит очередную партию песка.

Кроме того, заключены договоры с предприятиями из Краснокамска, Калининграда, Томска, Москвы и Ростова-на-Дону на поставку железобетонных изделий, кабельно-проводниковой продукции, полиэтиленовой трубы, кнопочных постов и дорожного покрытия Канвалан.

На "ЗапСибНефтехим" поставлено более 87 тыс. тонн металлоконструкций, что составляет основную часть от планового объема в 143 тыс. тонн. При этом объем поставок в месяц достигает 13 тыс. тонн. Решетчатый настил и промышленные металлоконструкции в виде эстакад, этажерок, перекрытий, вышек, опор, трубопроводов установлены на территории объектов общезаводского хозяйства и технологических установок.

Металлоконструкции обладают рядом достоинств, включая лёгкость, коррозионную стойкость (для оцинкованных конструкций и конструкций из алюминиевых сплавов), технологичность, прочность, жёсткость, высокие декоративные свойства, быстроту монтажа.

Заключены договоры на поставку металлоконструкций с 25 предприятиями из 15 регионов России. Так, АО "ЗОК" из Шадринска поставило на строительную площадку 16 тыс. тонн металлоконструкций. Омский завод ОАО "ОмЗМ-Металл" обеспечил стройплощадку 14 тыс. тонн металлоконструкций. Предприятие из Орска ООО "ОЗМК" поставило 12 тыс. тонн металлоконструкций. Помимо этого на строительной площадке комплекса монтируют металлоконструкции, изготовленные на ЗАО "КЗМК" ТЭМПО (Респ. Татарстан), АО "ЧЗМК" (Челябинск), ООО "СЗМК" (Новокузнецк), АО "Промстрой" (Москва), ЗАО "ВММ-1" (Челябинск), ООО "Магнум" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.

Теги: СИБУР , импортозамещение , ЗапСибНефтехим , инвестиционный проект

Последние новости

18:18 В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея
18:09 Сергей Сарычев: необходимо закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе Фото
17:58 29 июня - события дня
17:47 Владимир Якушев вошел в Топ-5 Национального рейтинга губернаторов
17:36 Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб
17:31 В два поселка Тюменского района пришел природный газ
17:25 В технопарке расскажут, как заработать на сортировке и переработке отходов
17:14 Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз
17:03 Тюменским педагогам расскажут, как использовать Google на уроках
16:52 В Югре братья пытались заказать убийство из-за давней ссоры
Все новости

Архив новостей

Июнь, 2017
﻿

Губернатор

Владимир Якушев вошел в Топ-5 Национального рейтинга губернаторов

Обновленные аудитории ТюмГУ получили имена выдающихся тюменских ученых

Владимир Якушев: новый спорткомплекс ТюмГУ повысит привлекательность вуза

Политика

В Тюмени работает делегация посольства Республики Корея

В России может появиться звание почетного гражданина

Сергей Корепанов подвел итоги парламентского сезона

Экономика

В два поселка Тюменского района пришел природный газ

Чистая прибыль группы ВТБ за пять месяцев выросла в двадцать восемь раз

ЗапСибНефтехим строят из российских материалов

Общество

Сергей Сарычев: необходимо закрепить тенденцию на спад уровня преступности в регионе

29 июня - события дня

В технопарке расскажут, как заработать на сортировке и переработке отходов

Спорт

Футболисты "Тюмени" были лучше томичей

Школьница из Тюмени опережает всех в Челябинске

Тюменский защитник уехал играть в Китай

Происшествия

Срубившие незаконно лес в Уватском районе заплатят штрафы и возместят ущерб

В Югре братья пытались заказать убийство из-за давней ссоры

В Ишимском районе возбуждено дело против уклониста

АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+