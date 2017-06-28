ЗапСибНефтехим строят из российских материалов

фото Тобольской промплощадки

35 контрактов с 24 отечественными предприятиями заключил "ЗапСибНефтехим" в мае на поставку стройматериалов для эстакад технологических трубопроводов, товарно-сырьевых парков, складов, насосных станций и контрольно-пропускных пунктов.

Поставку деталей трубопроводов осуществит фирма ЗАО "Лискимонтажконструкция" из Воронежской области, ООО "Сибметалл – Омск ПКФ", ООО "УЗДТ" из Челябинска и екатеринбургские компании ЗАО "ВАГАНТ Промышленная группа", ООО "Серебряный век", ООО ТК "Афина".

Опоры под стальные трубопроводы поставит на стройку тюменская фирма ООО МК "Ангар" и компания из Санкт-Петербурга – ООО "Профиль-Арма".

10 договоров на поставку запорно-регулирующей арматуры заключены с предприятиями ООО "Геаз" (Ставропольский край), ООО "Сателлит завод" (Благовещенск), ООО "Арматэк" (Тула) и ООО "Гусар" (Владимирская область).

Екатеринбургская компания ООО "Эководстройтех" заключила договор на поставку 11 емкостей противопожарного запаса воды. Предприятия Челябинска (ПАО ЧТПЗ) и Нижегородской области (АО ВМЗ) обеспечат стройплощадку трубной продукцией, а тобольская фирма "ССУ-6" поставит очередную партию песка.

Кроме того, заключены договоры с предприятиями из Краснокамска, Калининграда, Томска, Москвы и Ростова-на-Дону на поставку железобетонных изделий, кабельно-проводниковой продукции, полиэтиленовой трубы, кнопочных постов и дорожного покрытия Канвалан.

На "ЗапСибНефтехим" поставлено более 87 тыс. тонн металлоконструкций, что составляет основную часть от планового объема в 143 тыс. тонн. При этом объем поставок в месяц достигает 13 тыс. тонн. Решетчатый настил и промышленные металлоконструкции в виде эстакад, этажерок, перекрытий, вышек, опор, трубопроводов установлены на территории объектов общезаводского хозяйства и технологических установок.

Металлоконструкции обладают рядом достоинств, включая лёгкость, коррозионную стойкость (для оцинкованных конструкций и конструкций из алюминиевых сплавов), технологичность, прочность, жёсткость, высокие декоративные свойства, быстроту монтажа.

Заключены договоры на поставку металлоконструкций с 25 предприятиями из 15 регионов России. Так, АО "ЗОК" из Шадринска поставило на строительную площадку 16 тыс. тонн металлоконструкций. Омский завод ОАО "ОмЗМ-Металл" обеспечил стройплощадку 14 тыс. тонн металлоконструкций. Предприятие из Орска ООО "ОЗМК" поставило 12 тыс. тонн металлоконструкций. Помимо этого на строительной площадке комплекса монтируют металлоконструкции, изготовленные на ЗАО "КЗМК" ТЭМПО (Респ. Татарстан), АО "ЧЗМК" (Челябинск), ООО "СЗМК" (Новокузнецк), АО "Промстрой" (Москва), ЗАО "ВММ-1" (Челябинск), ООО "Магнум" (Екатеринбург), сообщает пресс-служба Тобольской промышленной площадки.