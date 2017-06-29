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Налоговые поступления региона увеличились вдвое

13:00 29 июня 2017 | mobile | | print версия для печати
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48,8 млрд рублей налогов поступило в консолидированный бюджет России за пять месяцев 2017 года в Тюменской области. По сравнению с аналогичным периодом 2016 года показатель вырос на 25 млрд рублей.

В январе-мае поступления налоговых доходов в федеральный бюджет составили 17,7 млрд рублей, увеличившись более чем на 18,6 млрд рублей по сравнению с прошлым годом. В структуре консолидированного бюджета Российской Федерации доля поступлений доходов в федеральный бюджет составила 36,2 %.

Налог на добавленную стоимость на товары (работы, услуги), реализуемые на территории России принес федеральному бюджету более 13,8 млрд рублей (рост в абсолютном выражении на 16,4 млрд рублей), налог на прибыль организаций и налог на добычу полезных ископаемых (нефть) — 1,7 млрд рублей и 1,2 млрд рублей соответственно. Поступления акцизов по подакцизным товарам увеличились на 439 млн рублей, чем обеспечили порядка 811 млн рублей.

Помимо федерального бюджета положительная динамика отмечена и по доходным источникам консолидированного бюджета Тюменской области, которые в целом превысили аналогичный показатель прошлого года на 6,2 млрд рублей (порядка 25%) и составили более 31 млрд рублей. Удельный вес поступлений в консолидированный бюджет области в общем объеме доходов консолидированного бюджета Российской Федерации составил порядка 64%.

Формирование доходов консолидированного бюджета Тюменской области обеспечено за счет принесшего 10,3 млрд рублей налога на прибыль, группы имущественных налогов, темп роста которых (более миллиарда рублей в абсолютном выражении) позволил пополнить бюджет на сумму 6,1 млрд рублей, налога на совокупный доход, налога на доходы физических лиц. На 135 млн рублей отмечен рост поступлений по налогам на совокупный доход, которые обеспечили бюджету 2,1 млрд рублей. Совокупные поступления налога на доходы физических лиц от всех категорий налогоплательщиков составили  11,2 млрд рублей, превысив соответствующий показатель прошлого года на 924,7 млн рублей.

По страховым взносам на обязательное социальное страхование по состоянию на 1 июня 2017 года налоговики собрали на 1 млрд рублей больше, чем годом ранее за то же время: при темпе роста 105,2% поступления составили более 20,7 млрд рублей, сообщает пресс-служба управления федеральной налоговой службы по Тюменской области.

Теги: бюджет , налоги

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