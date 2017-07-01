Владимир Якушев: коллектив Арбитражного суда устанавливает торжество справедливости

admtyumen.ru

Губернатор Тюменской области Владимир Якушев поздравил работников Арбитражного суда региона с 25-летием со дня образования ведомства и принял участие в торжественном собрании, посвященном юбилею.

"Каждый из судей и работников аппарата суда вносит значительный вклад в укрепление законности и правопорядка. Ваши знания и опыт, компетентность и принципиальность снискали вам уважение и авторитет. Уверен, и в дальнейшем коллектив Арбитражного суда Тюменской области будет безупречно разрешать правовые конфликты, устанавливать торжество справедливости, своей работой повышать доверие к судебной системе, улучшать инвестиционный климат в регионе", - обратился к присутствующим Владимир Якушев.

Почетными грамотами губернатора отмечен коллектив Арбитражного суда Тюменской области, а также помощник судьи Наталья Парис. Благодарность губернатора объявлена начальнику отдела обеспечения судопроизводства Татьяне Кеворковой и водителю Владимиру Аверину.

Председатель Арбитражного суда региона Олег Финько отметил весомый вклад ветеранов в становление и развитие судейской системы Тюменской области, их безупречную и грамотную работу, умелое руководство.

"Наш суд стал кузницей кадров для созданного в 1995 году Федерального арбитражного суда Западно-Сибирского округа. И сегодня у нас трудится высококвалифицированный, сплоченный коллектив. Мы понимаем, что наша работа – серьезная и ответственная, требует постоянной отдачи, высокого уровня знаний и опыта, чести и достоинства, преданности делу. Благодарю всех работников суда за самоотверженную работу, за то, что мы двигаемся вперед и развиваемся", - подвел итог он.