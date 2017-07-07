Владимир Якушев заложил первый камень в основание завода по переработке картофеля в Упорово

фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

Первый камень в основание завода по переработке картофеля агрофирмы КРиММ в с. Упорово заложил губернатор Тюменской области Владимир Якушев.

"Это первый завод по переработке овощей в регионе и первое предприятие в России, которое будет работать по технологии "фреш-карт". Новый завод способен перерабатывать 30 тысяч тонн сырья в год, выпуская 15-17 тысяч тонн очищенного свежего и консервированного, подготовленного к кулинарной обработке, картофеля различных видов в вакуумной или атмосферной упаковке со сроком хранения в холодильнике около трех месяцев", - рассказал заместитель генерального директора агрофирмы КРиММ Александр Медведев.

По его словам, ввод завода в эксплуатацию запланирован на конец 2018 года. Кроме того, в рамках этого инвестиционного проекта агрофирма намерена увеличить площади под посадку картофеля более чем на 300 га. Для этого потребуется приобрести большое количество сельскохозяйственной техники и возвести новое картофелехранилище. Общий объем инвестиций в проект превысит 1,4 млрд рублей. На заводе будет создано более 50 новых рабочих мест.

"Начало строительства нового завода по переработке картофеля - знаковое событие не только для Упоровского района, но и для всей Тюменской области. Учитывая, какое место на рынке картофеля занимает компания КРиММ, это событие российского масштаба. Мы давно шли к этому проекту. Решение о строительстве завода принято не только агрофирмой, но и региональным правительством. Проекту будет оказана серьезная государственная поддержка", - отметил Владимир Якушев, выступая на торжественной церемонии закладка символического первого камня в основание нового предприятия.

По словам главы региона, доля господдержки в общей стоимости проекта составит около 30%.

"Агрофирма КРиММ - современная высокотехнологичная компания, которая использует самые инновационные подходы к работе, поэтому я уверен, что с помощью областного бюджета и при содействии муниципальных властей проект по строительству завода обязательно будет реализован, а продукция предприятия станет востребована потребителем", - подчеркнул губернатор.

Владимир Якушев, глава администрации Упоровского района Леонид Сауков и работники агрофирмы заложили рядом с будущим заводом памятную аллею.

﻿ фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия" 1 /

Евгений Бабенко