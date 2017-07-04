Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Фото ИА "Тюменская линия

Тридцать тысяч тонн картофеля в год сможет перерабатывать завод, строительство которого начинает тюменская агрофирма КРиММ в Упоровском районе. Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель генерального директора агрофирмы Александр Медведев.

"Оснащенный современным голландским оборудованием завод будет выпускать очищенный готовый к употреблению картофель в вакуумной упаковке. Расфасовка по четыреста граммов, два с половиной и пять килограммов позволят использовать этот продукт как на домашней кухне, так и на предприятиях общественного питания, в том числе в школьных и детсадовских пищеблоках", - рассказал заместитель генерального директора агрофирмы КРиММ.

По словам Александра Медведева, картофель будет выпускаться в различной нарезке - фри, дольки, половинки. Предусмотрены и различные добавки, например, травы. Срок хранения продукции в холодильнике - до трех-четырех месяцев.

"Чтобы обеспечить новый завод сырьем, мы планируем значительно увеличить посевы картофеля. Для этого потребуются новая сельскохозяйственная техника, а также современные складские помещения. Мы к этому готовы. Завод будет построен за счет собственных средств агрофирмы и коммерческого кредита. Надеемся и на господдержку", - отметил он.

Объем инвестиций в строительство завода составит около 1,4 млрд рублей, в результате реализации проекта будет создано более 50 новых рабочих мест. Выпуск первой продукции запланирован на конец 2018 года.

Евгений Бабенко