up

4.07.2017 вторник

EUR 67.2016

USD 58.9695

В Тюмени 15..17 С 6 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Экономика

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

16:37 04 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия

Тридцать тысяч тонн картофеля в год сможет перерабатывать завод, строительство которого начинает тюменская агрофирма КРиММ в Упоровском районе. Об этом сообщил в интервью обозревателю "Тюменской линии" заместитель генерального директора агрофирмы Александр Медведев.

"Оснащенный современным голландским оборудованием завод будет выпускать очищенный готовый к употреблению картофель в вакуумной упаковке. Расфасовка по четыреста граммов, два с половиной и пять килограммов позволят использовать этот продукт как на домашней кухне, так и на предприятиях общественного питания, в том числе в школьных и детсадовских пищеблоках", - рассказал заместитель генерального директора агрофирмы КРиММ.

По словам Александра Медведева, картофель будет выпускаться в различной нарезке - фри, дольки, половинки. Предусмотрены и различные добавки, например, травы. Срок хранения продукции в холодильнике - до трех-четырех месяцев.

"Чтобы обеспечить новый завод сырьем, мы планируем значительно увеличить посевы картофеля. Для этого потребуются новая сельскохозяйственная техника, а также современные складские помещения. Мы к этому готовы. Завод будет построен за счет собственных средств агрофирмы и коммерческого кредита. Надеемся и на господдержку", - отметил он.

Объем инвестиций в строительство завода составит около 1,4 млрд рублей, в результате реализации проекта будет создано более 50 новых рабочих мест. Выпуск первой продукции запланирован на конец 2018 года.

Евгений Бабенко

Теги: новые рабочие места , инвестиционный проект , картофель , агрофирма КРиММ , новые предприятия , инвестиции

Последние новости

17:38 Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины
17:27 Сабантуй ждет жителей региона в Ярково
17:16 Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края
17:05 Упоровский район отметит 85-летний юбилей
16:54 В тюменской школе открыли научную смену по химии
16:43 Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки
16:37 Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля
16:32 Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ
16:21 Ветераны тюменской полиции отправятся в автопробег до Тобольска
16:10 Как заработать полмиллиона рублей за конфетку
Все новости

Архив новостей

Июль, 2017

Эту новость первыми получили наши подписчики в Telegram

﻿

Губернатор

Ишимский лизин может покрыть сорок процентов потребностей России

В Тобольске построят новую школу и поликлинику, благоустроят дворы и отремонтируют дороги

Владимир Якушев поздравил сотрудников и ветеранов Госавтоинспекции региона

Политика

Александр Моор: рынок жилья перестал быть дефицитным

Назначен глава администрации Наримановского муниципального образования

Тюменская область развивает сотрудничество с Республикой Беларусь

Экономика

Тюменская агрофирма КРиММ построит завод по переработке картофеля

Избран глава Консультационного совета акционеров ВТБ

"Транснефть – Сибирь" строит жилье для своих сотрудников

Общество

Электронная ПТС покажет всю историю конкретной машины

Сабантуй ждет жителей региона в Ярково

Тобольские туристы сплавятся по рекам Пермского края

Спорт

Дзюдоист Георгий Третьяков намерен победить в Чили

ФК "Тюмень" проведет открытую тренировку дома

Тюменская скалолазка - чемпионка Европы

Происшествия

Бывший начальник отдела Тюменского военкомата отправится в колонию за взятки

Крупное дело по налоговой недостаче прекращено в Тюменской области

Двое детей утонули в Абатском
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+