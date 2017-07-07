"Лето в Тобольском кремле" может стать всероссийским фестивалем

Итальянская опера, немецкий свежесваренный кофе и сибирский разносол объединят жителей тюменского региона на IX музыкальном фестивале "Лето в Тобольском кремле" 14 и 15 июля.
Фестиваль представит "Летучую мышь" Иоганна Штрауса, "Кофейную кантату" Баха в Тюмени и итальянскую оперу "Сибирь" Умберто Джордано в Тобольске.
"Есть все слагаемые для того, чтобы этот фестиваль стал всероссийским", - считает дирижер Тюменского симфонического оркестра Евгений Шестаков.
По словам директора Тюменской филармонии Андрея Чувашова, в духовную столицу Сибири на музыкальный фестиваль приедут гости со всего региона. Он подчеркнул, что в тот же день, 15 июля, в Тобольске состоится Гастрономический фестиваль, на котором туристов угостят сибирским разносолом.
Билеты на оба дня фестиваля "Лето в Тобольском кремле" почти раскупили. По просьбам любителей классической музыки организаторы дополнили места для слушателей еще двумя трибунами на Красной площади Тобольска.
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