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Самая большая школа в Тюмени откроется 1 сентября

15:43 11 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Новый корпус средней школы №63 в тюменском микрорайоне Восточный-2 примет более 2,5 тыс. учеников 1 сентября 2017 года. Об этом заявил в интервью обозревателю "Тюменской линии" директор областного департамента образования и науки Алексей Райдер.

"Проектная вместимость здания - полторы тысячи мест. Однако на сегодняшний день в новую школу уже записано около 2,5 тысячи учеников. Запись продолжается. Тем не менее, занятия мы планируем организовать в одну смену. Нам предстоит решить очень непростую задачу - наладить грамотное администрирование учебного процесса в самом большом школьном здании в Тюмени. Нужно все организовать так, чтобы детям было комфортно не только учиться, но и заниматься в кружках и секциях", - рассказал директор департамента.

Школу в Восточном-2 строили два года, напомнил Алексей Райдер. Состоящее из cеми блоков просторное здание общей площадью более 25 тыс. кв. м практически готово к вводу в эксплуатацию - завершаются отделочные работы, идет установка и наладка оборудования.

По словам начальника Главного управления строительства Тюменской области Сергея Шустова, в новом здании школы - 81 учебный кабинет, столовая с двумя обеденными залами на 300 и 365 мест, два спортзала, тренажерный зал, кабинет хореографии и гимнастики. На улице - две спортплощадки, хоккейный корт, волейбольная и баскетбольная площадки. Кроме того, предусмотрены большая заасфальтированная площадка для проведения массовых мероприятий, а также парковка более чем на 300 мест.

Глава региона Владимир Якушев, который лично контролирует ход строительства школы отметил, что это одна из самых крупных школ в регионе. "Она будет не только большой, но и современной по наполнению Жизнь не стоит на месте, появляются новые подходы и требования к образовательным учреждениям. Каждая новая школа лучше, чем предыдущие. В частности в этой заложено много интересных решений",- сказал он. 

Начальник Главного управления строительства отметил, что построенное с учетом всех современных требований здание полностью приспособлено для учащихся с ограниченными возможностями здоровья - кроме пандусов, в новой школе есть три лифта.

"С уверенностью могу сказать, что 1 сентября новое здание школы примет учеников", - подчеркнул Серей Шустов.

Педагогический коллектив для нового корпуса средней школы № 63 формируется на конкурсной основе, подчеркнул Алексей Райдер. "Учителей принимаем на работу после внимательного собеседования, которое проходит далеко не каждый кандидат. Вакансии еще есть, особенно на должности педагогов начальных классов", - отметил Алексей Райдер.

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Фото ИА "Тюменская линия"
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Евгений Бабенко

Теги: Алексей Райдер , школа , строительство школ , образование , Сергей Шустов , Владимир Якушев

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