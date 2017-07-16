Владимир Якушев пожелал тюменским металлургам новых достижений на благо региона и России

Фото ИА "Тюменская линия"

Современный, высокотехнологичный металлургический завод "Электросталь Тюмени" работает в регионе с 2013 года. Осенью 2016 года предприятие выпустило первую миллионную тонну стали. Это замечательное достижение говорит о том, что пройден период становления, серьезный потенциал производства с каждым годом будет раскрываться еще больше.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, поздравляя работников металлургической промышленности с профессиональным праздником.

По словам главы региона, продукция завода пользуется заслуженным спросом как в регионах Уральского федерального округа, так и за его пределами. Она соответствует самым серьезным стандартам качества, конкурентоспособна на рынке. Радует, что на заводе планируется увеличение объемов производства, расширение ассортимента. Для этого вводится в строй новое оборудование, в том числе не имеющее аналогов в стране.

"Все эти успехи и достижения не были бы возможными без слаженной и эффективной работы коллектива предприятия, на котором сегодня трудятся более тысячи человек. И это в основном тюменцы! Благодарю всех за плодотворный труд, высокую ответственность и преданность делу. Уверен, на "Электростали Тюмени" будут созданы богатые профессиональные традиции. Желаю всем представителям металлургической отрасли новых достижений на благо Тюменской области и всей России! Счастья, здоровья и благополучия вам и вашим близким!", - сказал Владимир Якушев.