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Дачные кооперативы отключат от электроснабжения за долги

17:32 20 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
pacetoday.com.au

Подачу электричества запланировано приостановить в тюменских СОТ/ДНТ "Романтик", "ТУРА", "Березовая роща", "Надежда-3", "Хрустальный", "Москвичка" и других в начале августа.

Всего злостными неплательщиками являются 83 товарищества из 186, с которыми у Тюменской энергосбытовой компании заключены договоры энергоснабжения. Суммарная дебиторская задолженность кооперативов, вошедших в так называемую зону риска, за потребленный энергоресурс на 17 июля 2017 года превысила 65,209 млн рублей. В июле такие кооперативы получат уведомления об ограничении электрической энергии, сообщает пресс-служба АО "ТЭК".

Решение о применении столь жестких мер приняло руководство Тюменского межрайонного отделения АО "ТЭК" для пресечения неоплачиваемого отпуска электроэнергии. Отключения затронут всех членов кооперативов, так как договоры энергоснабжения ранее энергетики заключили непосредственно с товариществами как с юридическими лицами.

Избежать отключения электрической энергии в самый разгар дачного сезона садоводы могут, погасив долги перед энергетиками и заключив индивидуальные договоры энергоснабжения с АО "ТЭК".

Работать по новой схеме договорных отношений поставщик энергоресурсов предложил еще в марте 2017 года, организуя встречи с председателями товариществ и собственниками земельных участков. Энергетики рассказали об очевидных преимуществах перехода дачников на прямые договоры, которые решают главную проблему всех СНТ – низкую платежную дисциплину членов кооперативов.

"Имея на руках прямой договор с АО "ТЭК", собственник дачного участка ежемесячно получает на руки квитанцию с прозрачными начислениями и расчетами, - отметил заместитель начальника Тюменского межрайонного отделения АО "ТЭК" Юрий Зубов. – В "Личном кабинете клиента" на сайте поставщика садовод имеет полный доступ ко всей интересующей его информации: размер тарифа или объем потребленной им электрической энергии за любой период. Там же с помощью десятков мобильных сервисов можно передать показания счетчиков со своего участка и оплатить свет. Но главное – приостановление энергоснабжения за неуплату будет выполняться исключительно в отношении конкретных должников, а не всего кооператива".

Энергетики заявляют, что заключение индивидуальных договоров особых затруднений для граждан не вызовет. Первое, что необходимо сделать, – это принять решение о переходе на новую систему договорных отношений на общем собрании членов кооператива. Получить более подробную информацию можно в Тюменском межрайонном отделении по адресу: ул. Хохрякова, 45, телефоны: (3452) 59-09-04, 59-09-10.

Аналогичную схему договорных отношений АО "ТЭК" реализовало в сургутских СНТ/ДНТ, что привело к серьезному снижению дебиторской задолженности, а в отдельных случаях к ее полной ликвидации.

Соб. инф.

Теги: электроснабжение , Тюменская энергосбытовая компания , электроэнергия , садоводы , долги

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