Синхронное плавание переименовали в артистическое

YouTube

Синхронное плавание переименовано в артистическое решением конгресса Международной федерации водных видов.

Голосование состоялось в Будапеште, где в эти дни проходит чемпионат мира по водным видам спорта. Изменения были приняты в рамках утверждения поправок в конституцию FINA.

Решение прокомментировал исполнительный директор федерации Корнел Маркулеску.

"Название было изменено с тем, чтобы дать новый импульс развитию синхронного плавания, чтобы оно стало ближе к прессе и понятнее людям", — сказал он.

С инициативой о переименовании синхронного плавания выступил Международный олимпийский комитет с целью продвижения этого вида спорта.

Синхронное плавание входит в программу летних Олимпиад с Игр-1984 года в Лос-Анджелесе. Начиная с ОИ-2000 все золотые медали выигрывала сборная России, сообщает "Лента.ру".