Тюменцам советуют не покупать продукты у придорожных торговцев

Фото УМВД России по Тюмени

Несложные правила необходимо соблюдать при покупке плодоовощной продукции.

Предпочтение нужно отдавать сезонным овощам и фруктам, они наиболее полезны, а в ранних велика вероятность повышенного содержания нитратов.

Не стоит приобретать продукты в местах несанкционированной торговли, вдоль трасс, на стихийных рынках, сообщает управление Роспотребнадзора по Тюменской области.

При покупке нужно обращать внимание на санитарно-техническое и гигиеническое состояние торговой точки, условия для соблюдения правил личной гигиены (наличие рукомойника, емкости для сбора отработанной воды, мыла, дезинфицирующих средств, полотенца).

Чтобы убедиться в безопасности продукции, потребитель вправе потребовать продавца ознакомить его с товарно-сопроводительной документацией на товар, содержащей по каждому наименованию сведения об обязательном подтверждении соответствия (сертификат соответствия либо сведения о декларации о соответствии с указанием органа, выдавшего документ, его номера и срока действия).

Не стоит приобретать загнившие овощи и фрукты, продукты с грибковыми и бактериальными заболеваниями.

Плодоовощную продукцию перед употреблением обязательно нужно мыть в проточной теплой воде, при необходимости со щеткой, с ополаскиванием кипяченой (бутилированной) водой.