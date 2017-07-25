Голышмановские предприятия заготавливают зимний корм для скота

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Около 600 тонн сенажа заготавливают на сельхозпредприятии "Сибирия" Голышмановского района.

Сначала заготовили сенаж из клевера и люцерны, после приступили к закладке в траншеи гороха, овса и ячменя. Также с 2015 года в "Сибирии" выращивают для силоса кормовые бобы.

"В 2016 году ими было занято 140 гектаров. Так как такой силос хорошо зарекомендовал себя зимой, в 2017 году площадь увеличили почти на 40 гектаров. Совершенствуем технологию выращивания, каждый год улучшаем показатели по содержанию сырого протеина и обменной энергии. Лучше всего о качестве кормов говорит продуктивность дойных коров и привесы молодняка", - отметил заместитель гендиректора по животноводству ООО "Сибирия" Антон Ермеков.

Что касается заготовки грубых кормов, уже скошены травы на полях в Евсинском поселении. Сено заготавливают с учетом пополнения стада. Всего в хозяйстве около 3 тыс. голов скота. Для зимовки им потребуется 1,5 тыс. тонн сена, около 10 тыс. тонн сенажа и 15 тыс. тонн силоса, сообщает администрация Голышмановского района.