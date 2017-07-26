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На фестивале в "Алых парусах" споют отдыхающие и вожатые

09:24 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото департамента по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Детско-юношеский фестиваль самодеятельной песни "Попутного ветра!" пройдет в Тюмени 1 августа.

Он проводится между коллективами детских оздоровительных центров Тюменской области и в 2017 году посвящен 105-й годовщине со дня рождения Виктора Муравленко.

Конкурс проходит по возрастным категориям от семи до 14 лет и от 15 до 18 лет. Оценивать исполнителей будут по номинациям "Исполнители песен", "Авторы-исполнители", "Дуэты и ансамбли". В отдельной номинации выступят вожатые.

В 10 часов в центре "Алые паруса" (24 км Червишевского тракта) соберутся ребята из загородных лагерей "Ребячья республика", "Энергетик", "Остров детства", "Витязь" и "Серебряный бор" - всего более 100 человек, сообщает Тюменский городской многопрофильный центр.

Соб. инф.

Теги: Муравленко , детский летний отдых , концерты , бардовский фестиваль

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