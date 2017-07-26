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Тюменские активисты ОНФ оценили работы по благоустройству города

12:53 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
onf.ru

Работу по обустройству ул. Зелинского и благоустройству дворовых территорий в Тюмени оценили активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта в Тюменской области.

По словам сопредседателя регионального штаба ОНФ, координатора проекта "Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог" Евгения Семеняко, жители ул. Зелинского неоднократно обращались с вопросами обустройства проезда, а также отмечали проблемный участок на карте убитых дорог.

"Уже к осени жители получат полноценный выезд - 700 метров автомобильной дороги. Дорожники проложили 50 процентов ливневой канализации, устанавливают бордюры и уплотняют насыпь. Запланировано также переустройство инженерных сетей, установка опор освещения, организация парковок. Улица заметно преобразится", – отметил Евгений Семеняко.

В рамках выездной проверки активисты ОНФ совместно с представителями администрации города посетили дворовые территории Центрального округа на ул. Свердлова, Комсомольской, Орджоникидзе и дворы Ленинского округа на ул. Маршала Захарова и Николая Федорова.

"Все проекты благоустройства прошли согласование с жителями. Многоквартирные дома получат современные детские площадки, организованные парковочные места, обновленные тротуары, дополнительное опоры освещения", – отметил член регионального штаба ОНФ в Тюменской области, координатор центра ОНФ по мониторингу благоустройства городской среды в Тюменской области Сергей Соловьев.

Кроме того, общественники совместно с представителями власти оценили темпы реконструкции моста на ул. Пермякова. Дорожники заканчивают восстановление конструктивных элементов путепровода, выполняют переустройство наружного освещения. Также ведется ремонт проезжей части и тротуаров, замена ограждений.

На 2017 год запланировано благоустройство 27 объектов. Из них девять в Восточном округе, семь – в Ленинском, пять – в Калининском и шесть – в Центральном.

Соб. инф.

Теги: Евгений Семеняко , ОНФ , благоустройство дворов , ремонт дорог

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