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Новый сервис Почты России теперь доступен и в Тюменской области

17:27 26 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото: Тюменский филиал Почты России

Онлайн-сервис otpravka.pochta.ru, автоматизирующий подготовку и отправку партий посылок, теперь доступен корпоративным клиентам Почты России и в Тюменской области.

Как сообщает Тюменский филиал Почты России, инструмент позволяет гибко интегрировать системы Почты в бизнес-процессы отправителя с помощью программного интерфейса (API), например, встроить сервисы Почты России в свой сайт, приложение, систему управления складом или документооборотом.

Интерфейс позволяет интернет-магазину на своем сайте показывать покупателю актуальный тариф пересылки Почтой России, исключить ошибки при заполнении адресных данных, сразу после покупки передать клиенту почтовый трек-номер, а также гибко адаптировать возможности сервиса к любым бизнес-процессам при подготовке отправлений на складе. Отправителю остается только наклеить бланки на посылки и доставить их в точку приема.

Принимают партии отправлений, как правило, специализированные Центры выдачи и приёма посылок, участки курьерской доставки и сортировочные центры. При этом корпоративные клиенты Почты России не ограничены в выборе точки сдачи: работу с новым процессом поддерживает любое почтовое отделение, в котором обсуживаются юридические лица.

Для того, чтобы получить доступ к сервису, необходимо заключить договор с Тюменским филиалом Почты России, зарегистрироваться на портале otpravka.pochta.ru и подать заявку на подключение. После проверки сотрудником Почты функционал будет активирован.

Напомним, что сервис otpravka.pochta.ru был запущен в июне 2016 года первоначально для отправителей из Московского региона. В марте 2017 года к проекту подключился и Тюменский филиал. Решение позволяет в автоматическом режиме проводить проверку правильности заполнения адресов, подбирать корректный почтовый индекс, рассчитывать стоимость пересылки, присваивать трек-номера и формировать весь пакет документов и бланков, необходимый для отправки партий посылок, а также отслеживать текущий статус каждого отправления.

Теги: Почта России

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