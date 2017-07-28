Факт невыплаты пособий работнику коммерческой организации оценят в суде

Фото ИА "Тюменская линия"

Уголовное дело по факту невыплаты пособий работнику коммерческой организации направлено в суд в Тюмени.

Как сообщает следственное управление СКР по Тюменской области, с мая 2016 по май 2017 года руководитель ООО "РОСТКАПИТАЛСЕРВИС", располагая необходимыми денежными средствами, не выплатил единовременное пособие при рождении ребенка и пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет работнику организации в размере более 70 тыс. рублей.

Во время предварительного следствия причиненный работнику ущерб возмещен в полном объеме, пособия выплачены. Ранее к уголовной ответственности руководитель организации не привлекался и впервые совершил преступление небольшой тяжести, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для применения меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа.