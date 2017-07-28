Мужчина, угрожавший расправой над сыном, отправится в колонию-поселение

ptzgovorit.ru

Ужесточения наказания мужчине, который угрожал убийством сыну, чтобы вернуть сожительницу добилась прокуратура в Ялуторовске.

28 июля Ялуторовский районный суд удовлетворил апелляционное представление межрайонной прокуратуры и изменил приговор мирового судьи, назначив 38-летнему местному жителю за угрозу сыну убийством 9 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Как ранее сообщалось, мужчина с 4-летним сыном проживал с сожительницей в Нижнетавдинском районе (мать ребенка погибла в 2013 году в ДТП). В мае 2017 года женщина выгнала сожителя, поскольку, по ее словам, он употреблял наркотики, продавал инструменты из дома. В мае следователь отдела полиции №1 УМВД России по Тюмени предъявил мужчине обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение без цели сбыта наркотических средств).

По версии органов предварительного расследования, чтобы вернуть сожительницу, мужчина в ходе телефонного разговора с ней угрожал убийством своему сыну. Кроме того, поставил мальчика на стул и накинул на шею петлю. Фото сына с петлей на шее отправил сожительнице и ее матери. Сожительница запись разговора и фото отправила сестре бывшего сожителя, которая обратилась в полицию, органы опеки и в одно из тюменских средств массовой информации. Происшествие вызвало большой общественный резонанс. Прокуратура взяла ситуацию на контроль.

25 мая в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством). На основании заключения Ялуторовской межрайонной прокуратуры он 26 мая был заключен под стражу. Под контролем прокуратуры преступление было расследовано в кратчайшие сроки и 29 мая 2017 года дело направлено в мировой суд для рассмотрения по существу.

Приговором мирового судьи от 15 июня 2017 года подсудимому было назначено 10 месяцев ограничения свободы, он был освобожден из-под стражи в зале суда. Ограничение свободы заключалось в следующем. Осужденному запрещено было выезжать за пределы территории Ялуторовского района, изменять место жительства или пребывания без согласия уголовно-исполнительной инспекции, уходить из дома в ночное время суток (с 22 до 6 часов), посещать питейные, увеселительные места и заведения, реализующие спиртные напитки, места проведения массовых мероприятий и участвовать в них.

Гособвинение же требовало для нерадивого отца реального лишения свободы на срок 9 месяцев.

22 июня прокуратура внесла апелляционное представление на приговор мирового судьи в связи с мягкостью назначенного наказания за угрозу убийством. Прокуратура поставила вопрос об изменении приговора и назначении нерадивому отцу 9 месяцев лишения свободы.

Ранее, в июне 2017 года, Ленинский районный суд Тюмени осудил мужчину по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств, совершенные в крупном размере) к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Данный приговор он обжаловал.

Окончательная мера наказания по двум приговорам осужденному будет определена после вступления в силу приговора Ленинского районного суда Тюмени.

Мальчик в настоящее время находится под временной опекой сестры осужденного, сообщает прокуратура региона.