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На Урале женщина заперла мать и двух малышей и сбежала

11:04 29 июля 2017 | mobile | | print версия для печати
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Двоих детей изъяли из неблагополучной обстановки инспекторы по делам несовершеннолетних в Каменске-Уральском Свердловской области.

Мать, ранее вставшая на путь исправления, сорвалась и оставила своих малолетних детей под присмотром бабушки в запертой комнате коммунальной квартиры. Тревогу забили соседи, услышавшие странные звуки.

История этого семейства известна многим жителям города и Каменского района. В августе 2016 года мать-одиночка и двое детей попали в поле зрения сотрудников подразделения по делам несовершеннолетних и были поставлена на учет как семья, ведущая асоциальный образ жизни. Позже выяснилось, что мать имеет алкогольную зависимость, и малыши частенько предоставлены сами себе. Дабы избежать трагедии, ребятишки были помещены в учреждение государственного воспитания. Женщина же спустя некоторое время встала на путь исправления: прошла лечение, трудоустроилась, приобрела жилье. Малыши были возвращены в семью.

Спустя год гражданка вновь начала употреблять спиртное, а 26 июля и вовсе ушла в неизвестном направлении. При этом она заперла ребятишек вместе с их бабушкой в комнате коммунальной квартиры. Сначала пенсионерка и дети ожидали женщину, надеясь, на ее возвращение и их мирное освобождение. Но после того, как в помещении закончились запасы воды и продукты питания, бабушка стала стучать и просить помощи. Шум услышали соседи, которые и вызвали сотрудников полиции. Прибывшие на место стражи порядка отперли дверь и освободили пленников. Все были целы и невредимы, однако очень напуганы.

Оставлять малолетних детей в данной обстановке было невозможно. Они изъяты и помещены в детский реабилитационный центр. В настоящее время ведутся поиски горе-родительницы для установления обстоятельств произошедшего и возможного привлечения ее к установленной законом ответственности, сообщает ГУ МВД России по Свердловской области.

Теги: дети , полиция

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