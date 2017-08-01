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Пешеход в Тюмени получил тяжелые травмы

12:38 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Восемь человек получили травмы в семи дорожных авариях, произошедших в Тюменской области 31 июля. 

Около 13 часов 30 минут дня на переходе по ул. Западносибирская в Тюмени "Лада Гранта" сбила 32-летнего пешехода. По предварительным данным, чтобы пропустить его, перед зеброй остановилась "Газель". 31-летний водитель "Лады" не остановился и продолжил движение по соседней полосе, сбив пешехода, вышедшего с первой полосы. Мужчина получил в результате ДТП тяжелые травмы: черепно-мозговую, открытый перелом плеча, переломы бедра и носа. 

Около 18 часов на ул. Федюнинского столкнулись мотоцикл "Хонда" и автомобиль "Субару". По предварительным данным, байкер нарушил правила обгона. В результате происшествия 30-летний водитель и 25-летняя пассажирка мотоцикла получили ушибы и ссадины. 

Около 15 часов на ул. Знаменского в Тобольске автомобилем "Дэу Нексия" сбила 6-летнего ребенка, катавшийся на велосипеде.

В результате аварии мальчик получил травму голени и ссадины лба, сообщает управление Госавтоинспекции Тюменской области.

Теги: ГИБДД Тюменской области , пешеход , пешеходный переход , ДТП

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