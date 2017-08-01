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Тобольск привлекает все больше зарубежных мигрантов

14:05 01 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Более 28 тыс. иностранных граждан поставлено на миграционный учет в Тобольске за семь месяцев 2017 года.

Об этом сообщила начальник отдела по вопросам миграции МО МВД России "Тобольский" Ольга Кирочкина. По ее словам, год назад в Тобольске на миграционный учет поставили 21 тыс. 270 человек.

Первично на территорию Тобольска и Тобольского района въехали 10 тыс. 714 человек. В 2016 году было зарегистрировано 9 тыс. 904 иностранца, приехавших впервые.

"В 2017 году в Тобольске отмечается увеличение числа прибывших из дальнего зарубежья. За семь месяцев на учет поставлено более 3 тысяч 600 человек. А вот число граждан из ближнего зарубежья снизилось почти на две тысячи человек", - отметила Ольга Кирочкина.

Больше всего в Тобольске граждан Узбекистана (свыше 3,5 тыс.), Казахстана (более 1 тыс. 730), Таджикистана (около 1 тыс.). Из дальнего зарубежья в Тобольск приехали граждане Китая (1 тыс. 300), Турции (более 1 тыс.), КНДР (более 100 человек).

В основном все иностранцы приезжают в Тобольск на работу. Едут в город и иностранные туристы. В этом году Тобольск посетили 258 иностранцев. С частными визитами в городе побывали 883 человека, учиться приехали 74.

Евгений Новоселов

Теги: мигранты , Тобольск , туризм

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