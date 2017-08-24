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Тюменцев приглашают на выставку местных художников

08:03 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
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Живописные полотна тюменских художников представлены на выставке "Такая разная Тюмень" в информационно-библиотечном центре ТюмГУ, сообщили в пресс-службе Тюменского музейно-просветительского объединения.

"По моим наблюдениям, художники чаще пишут тихую, уютную, а не современную Тюмень, поскольку старые кварталы живописнее, интереснее по своим силуэтам и пластике. В пространстве неба и зелени, снега и ненастья они смотрятся индивидуальнее и гармоничнее, чем типовая застройка микрорайонов города", — отмечает куратор выставки, старший научный сотрудник Тюменского музейно-просветительского объединения Людмила Овсянкина.

Посетители увидят картины профессиональных живописцев: Александра Мурычева, Юрия Юдина, Бориса Паромова, Остапа Шруба, Василия Самбурова, Анатолия Седова, Юрия Рыбьякова, и самодеятельных художников — Евгения Жукова, Александра Мальцева, Леонида Коробейникова.

Выставка завершится 1 октября. Вход свободный.

Теги: картины , живопись , культура , выставка

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