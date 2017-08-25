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Тюмень и Астана обменяются опытом создания комфортной городской среды

21:14 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото ИА "Тюменская линия"

Тюмень и столица Республики Казахстан Астана должны обменяться опытом модернизации городской среды и развития инфраструктуры. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев, подводя итоги рабочей встречи с акимом Астаны Асетом Исекешевым.

"Я впервые в Астане, но столица Казахстана уже произвела на меня хорошее впечатление, поразила яркой современной архитектурой. Городская инфраструктура тоже достаточно хорошо развита. Я получил очень положительные эмоции", - отметил Владимир Якушев в беседе с журналистами. Рабочая встреча губернатора Тюменской области с акимом Астаны состоялась в рамках визита главы региона в столицу Казахстана.

По словам губернатора, многочисленная тюменская делегация прибыла в Астану на два дня, чтобы посетить проходящую в столице Казахстана международную выставку ЭКСПО-2017. "Не побывать на этой выставке было бы неправильно. Нужно познакомиться с современными трендами и тенденциями, например, в сфере энергетики. Необходимо знать, куда движется мир. Думаю, мы получим очень много интересной и полезной информации", - сказал глава региона.

Тюменская область традиционно поддерживает очень тесные добрососедские отношения и взаимовыгодные торгово-экономические и гуманитарные связи с Республикой Казахстан, подчеркнул Владимир Якушев. "Мы граничим с Северо-Казахстанской областью Республики Казахстан, плотно сотрудничаем в таких сферах, как промышленность и агропромышленный комплекс", - напомнил он.

"Аким Астаны Асет Исекешев рассказал о том, как будет развиваться столица Казахстана. Это очень интересная для нас тема, поскольку мы активно занимаемся модернизацией городской среды в Тюмени и других муниципалитетах региона. В решении некоторых городских проблем мы с нашими казахстанскими партнерами движемся параллельными путями. Поэтому я считаю совершенно правильным предложение Асета Исекешева о налаживании обмена опытом. Мы сможем почерпнуть друг у друга что-то важное и нужное. Наша сегодняшняя первая встреча - шаг к дальнейшему серьезному сотрудничеству", - уверен Владимир Якушев.

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Евгений Бабенко

Теги: Казахстан , Владимир Якушев , инфраструктура , качество жизни , международное сотрудничество

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