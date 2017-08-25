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Тюменская делегация работает на ЭКСПО-2017 в столице Казахстана

21:40 24 августа 2017 | mobile | | print версия для печати

Более 50 представителей промышленных предприятий, предпринимательского сообщества, социальной сферы и органов власти Тюменской области работают на международной выставке ЭКСПО-2017, которая проходит в столице Республики Казахстан Астане.

"Не побывать на этой выставке было бы неправильно. Нужно познакомиться с современными трендами и тенденциями. Необходимо знать, куда движется мир. Думаю, мы получим очень много интересной и полезной информации", - подчеркнул глава делегации, губернатор Тюменской области Владимир Якушев. В первый день рабочей поездки в Астану Владимир Якушев осмотрел выставочные павильоны России, Республики Корея и Японии.

В ЭКСПО-2017 в Астане участвуют 115 стран и более 20 международных организаций. По данным на 23 августа, выставку посетили 2,5 млн человек. По прогнозам организаторов, за три месяца работы интернационального форума, с 10 июня по 10 сентября 2017 года, на ней побывают 5 млн гостей.

По мнению Владимира Якушева, визит тюменцев в Астану станет очередным этапом развития взаимовыгодных торгово-экономических и гуманитарных связей между Тюменской областью и Республикой Казахстан. Именно в этом заключается одна из главных задач тюменской делегации, в составе которой сформированы рабочие группы по направлениям "Медицина", "Образование", "Продукты питания", "Туризм", "Деревообработках", "Нефтепромысловое оборудование", "Логистика".

"И у нас, и в Казахстане активно работают такие отрасли промышленности, как добыча и транспортировка углеводородного сырья, нефтегазовый сервис, а также соответствующие научные направления. Нам очень интересно, как будет развиваться столица Казахстана, поскольку мы системно занимаемся модернизацией городской среды в Тюмени и других муниципалитетах региона. Поскольку мы находимся в стадии обновления нашей высшей школы, очень важен предстоящий визит в Университет Назарбаева. Большой интерес представляет медицинский кластер, который создается в Астане с использованием механизмов государственно-частного партнерства. У нас тоже есть такие проекты. Думаю, мы сравним накопленный опыт и зададим множество вопросов", - поделился планами Владимир Якушев.

Евгений Бабенко

Теги: международное сотрудничество , Казахстан , Владимир Якушев

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