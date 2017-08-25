Казахстанский опыт государственно-частного партнерства пригодится Тюмени

admtyumen.ru

Казахстанский опыт государственно-частного партнерства можно использовать в Тюмени. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии", подводя итоги рабочего визита в столицу Казахстана Астану.

"В условиях уменьшения возможностей бюджета в столице Казахстана активно используются механизмы государственно-частного партнерства для развития социальной сферы и совершенствования городской инфраструктуры", - отметил Владимир Якушев.

Именно использование механизмов государственно-частное партнерства позволило, в частности, установить на улицах и площадях Астаны более 13 тыс. видеокамер, объединенных в единую сеть. Информация с камер поступает в городской ситуационный центр. Результатом этой работы стало существенное снижение преступности, рассказал аким Астаны Асет Исекешев на встрече с Владимиром Якушевым.

"Астана быстро строится. В 2016 году мы ввели в эксплуатацию 2 миллиона 300 тысяч квадратных метров жилья, в 2017 году - 2,5 миллиона квадратных метров, а в целом за последние пять лет - около 10 миллионов квадратных метров. Население растет, средний возраст жителей составляет 34 года. Не хватает детских садов и школ, увеличивается нагрузка на транспортную инфраструктуру. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев сказал нам: на бюджет не надейтесь, решайте городские проблемы с помощью государственно-частного партнерства. Мы очень активно используем эти механизмы, и это дает хороший экономический эффект", - подчеркнул Асет Исекешев.

Еще один проект, успешно реализуемый в столице Казахстана в рамках государственно-частного партнерства - замена уличного освещения. "При этом мы сразу ставим частным компаниям условие - использовать технологии "Интернет вещей". По всему городу будут установлены разнообразные датчики, которые будут отслеживать, например, качество воздуха или напряженность транспортных потоков. Это поможет обеспечить горожанам высокое качество жизни, сформировать комфортную городскую среду", - рассказал аким Астаны.

По мнению Владимира Якушева, опыт Астаны может пригодиться Тюмени и другим муниципалитетам региона. "Конечно, между нашими странами есть разница, поэтому далеко не все практики, наработанные в Казахстане в сфере государственно-частного партнерства, применимы у нас. Но часть из них вполне можно адаптировать к тюменским условиям", - уверен губернатор.

﻿ 1 /

Евгений Бабенко