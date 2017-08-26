Владимир Якушев: Тюмень и Астана обменяются опытом создания комфортной городской среды

admtyumen.ru

Тюмень и Астана будут активно обмениваться опытом работы по созданию комфортной для жизни людей городской среды. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии", подводя итоги рабочего визита в столицу Казахстана Астану.

"Мы положительно восприняли предложение акима Астаны Асета Исекешева о налаживании горизонтальных связей между столицей Республики Казахстан и наиболее динамично развивающимися городами России, в том числе Тюменью", - отметил губернатор.

Владимир Якушев отметил, что в Астане, как и в Тюмени, реализуется целый ряд серьезных инфраструктурных проектов, направленных на создание комфортной для жизни людей городской среды.

"В чем-то Тюмень продвигается быстрее, чем Астана, а в чем то серьезно отстает от столицы Казахстана. Поэтому мы всегда за обмен опытом и совместные проекты. Наша встреча с акимом Астаны Асетом Исекешевым - первый шаг к дальнейшему серьезному сотрудничеству", - подчеркнул глава региона.

Евгений Бабенко