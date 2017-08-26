Владимир Якушев: Россия активно участвует в решении мировых энергетических проблем

admtyumen.ru

Россия играет очень серьезную роль в работе по обеспечению человечества дешевыми, надежными и безопасными источниками энергии. Такое мнение высказал губернатор Тюменской области Владимир Якушев в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии", подводя итоги рабочего визита в столицу Казахстана Астану.

"Альтернативная энергетика - очень нужная и важная вещь. В этом направлении движется весь мир. Почему Россия движется медленнее других? Мы обладаем большими запасами природного газа, и это позволяет получать электроэнергию по сравнительно низкой цене. В то же время все альтернативные виды энергии достаточно дорого стоят", - отметил Владимир Якушев.

Глава региона добавил, что во всем мире программы внедрения альтернативных источников энергии требуют крупных государственных дотаций. "Ни один вид альтернативной энергетики ни в одной стране не развивается без серьезной поддержки из бюджета", - констатировал он.

В то же время, по мнению Владимира Якушева, нельзя преуменьшать роль России в решении проблемы обеспечения человечества дешевыми и безопасными источниками энергии.

"Программу по созданию источников термоядерной энергии реализуют более 50 стран мира. Россия принимает в этой работе самое активное участие. Посетив несколько павильонов на проходящей в Астане международной выставке ЭКСПО-2017, которая посвящена проблемам энергетики, я убедился, что в разработке проекта использования термоядерной энергии наша страна находится на самых передовых рубежах", - подчеркнул Владимир Якушев.

На выставке ЭКСПО-2017 в Астане Владимир Якушев посетил павильоны России, Южной Кореи, Японии, Монако, Германии, Франции и Казахстана. "Не побывать на этой выставке было бы неправильно. Необходимо знать, куда движется мир. Мы познакомились с современными трендами и тенденциями, получили очень много интересной и полезной информации", - отметил губернатор.

В ЭКСПО-2017 в Астане участвуют 115 стран и более 20 международных организаций. Выставку уже посетили более 3 млн человек. По прогнозам организаторов, за три месяца работы интернационального форума, с 10 июня по 10 сентября 2017 года, на нем побывают 5 млн гостей.

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Евгений Бабенко