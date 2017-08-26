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Тюменцев заинтересовал опыт Казахстана по организации работы  здравоохранения и подготовке медицинских кадров 

15:17 26 августа 2017 | mobile | | print версия для печати
admtyumen.ru

Правительство Тюменской области будет внимательно наблюдать за тем, как Казахстан переходит на систему организации здравоохранения и подготовки медицинских кадров, принятую в США. Об этом заявил губернатор Тюменской области Владимир Якушев в эксклюзивном интервью обозревателю "Тюменской линии", подводя итоги рабочего визита тюменской делегации в столицу Казахстана Астану.

"Посещение Медицинской школы университета Нурсултана Назарбаева было очень важным для нас. Дело не только в том, как качественно готовить специалистов для работы в медицине, хотя это знаковый вопрос, и я об этом неоднократно говорил. Дело еще и в том, как организовать работу всей системы здравоохранения. Это взаимосвязанные процессы. Здравоохранение - очень тяжелая  для администрирования отрасль", - отметил губернатор.

И Россия, и Республика Казахстан реформируют свои системы управления здравоохранением, напомнил Владимир Якушев. 

"Все бывшие советские республики вышли из общей системы организации здравоохранения, и теперь самостоятельно проходят свой путь. Казахстан отдает преимущество модели, принятой в США, перестраивая под нее систему подготовки медицинских кадров - от врачей-специалистов до среднего медперсонала. Пока делаются только первые шаги, и нам очень интересно, что из этого получится", - поделился впечатлениями глава региона.

Владимир Якушев предположил, что после тщательного изучения опыта Казахстана некоторые из внедряемых там механизмов организации здравоохранения можно будет адаптировать в Тюменской области.

Отметим, что во встрече с руководством Медицинской школы университета Нурсултана Назарбаева приняли участие руководители департамента здравоохранения Тюменской области и ведущих клиник региона.

 

Евгений Бабенко

Теги: здравоохранение , Казахстан , подготовка кадров , Владимир Якушев

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