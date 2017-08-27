Саудовские СМИ рассказали о самых нелепых случаях развода в стране

portal-kultura.ru

Подданный Саудовской Аравии решил развестись с женой после того, как она забыла положить голову барана на блюдо с едой, подаваемое гостям, передает саудовская газета "Аль-Ватан". Издание сделало подборку самых странных причин развода в Саудовской Аравии за последнее время, сообщает РИА Новости.

По его информации, еще один саудовец подал на развод после того, как жена пошла впереди него, несмотря на его просьбу идти рядом. Другой решил развестись прямо во время медового месяца из-за того, что новоиспеченная супруга носила украшение на ноге. Еще один развелся с женой, которая ослушалась требования навещать своих родственников только с его разрешения.

Серию самых странных причин развода в Саудовской Аравии венчает случай расторжения брака мужчиной после того, как жена решила взять его за руку.

Как отметил специалист по брачным отношениям из Саудовской Аравии Хамуд аль-Шамри, раньше в королевстве не разводились по таким поводам, потому что не было существующего сейчас противоречия между традициями и развитием общества в современных реалиях.

За последние годы количество разводов в королевстве увеличилось на 20%.