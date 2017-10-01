В Канаде полиция назвала терактом нападение на офицера и наезд на прохожих

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В Канаде в городе Эдмонтоне мужчина намеренно наехал на автомобиле на группу пешеходов и напал на офицера полиции с ножом, происшествие расследуется как теракт. Об этом сообщили представители местной полиции на пресс-конференции, передает CBC News.

В результате происшествия пять человек пострадали. Отмечается, что полицейский, подвергшийся нападению, не получил серьезных повреждений. О состоянии других пострадавших не сообщается.

"Мы считаем, что мужчина действовал один", — заявили в полиции.

Сотрудники полиции также в ходе расследования намерены проверить возможную причастность других лиц к инциденту.

Отмечается, что из транспортного средства подозреваемого был изъят флаг террористической группировки "Исламское государство" (террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России).

Сообщается, что подозреваемый вначале напал на полицейского, а затем скрылся с места происшествия. Спустя некоторое время его обнаружили в ходе стандартной проверки документов.

Мужчина пытался скрыться, но был задержан. Во время попытки скрыться от полицейских он наехал на пешеходов, сообщает Газета.ру.