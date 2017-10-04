Легенды бокса дадут мастер-класс юным спортсменам Тюмени

Фото из архива СДЮСШОР «Прибой»

Мастер-класс по боксу "Легенды спорта делятся опытом с молодежью" сотсоится в спортивной школе "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1) 6 октября. Начало в 14 часов.

Спикерами и ведущими выступят гости: многократный чемпион мира и Европы, капитан сборной России по боксу, член олимпийской сборной 2004 года, депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко, заслуженный тренер РСФСР Владимир Черня, заслуженный тренер России, старший тренер сборной страны и Ханты-Мансийского округа Василий Вольф. Стоит отметить, что Василий Васильевич воспитал таких титулованных боксеров, как Александр Малетин (заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр, чемпионата мира, многократный чемпион России) и Евгений Макаренко, а Владимир Черня был тренером Кости Цзю. Поможет гостям провести показательные занятия мастер спорта России и международного класса Григорий Николайчук.

В программе мероприятия ожидаются открытая тренировка для воспитанников спортивных школ Тюмени и области, а также мастер-классы, беседы, автограф- и фотосессии с приглашенными тренерами.

Кроме того, гости расскажут об инициативе создания и перспективе развития проекта "Бокс в школу" и олимпийского центра подготовки боксеров, сообщает спортшкола "Прибой".