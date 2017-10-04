up

4.10.2017 среда

EUR 67.9839

USD 57.9375

В Тюмени -1..-3 С 4 м/с
ветер северо-западный

﻿
Главная / Новости / Спорт

Легенды бокса дадут мастер-класс юным спортсменам Тюмени

10:59 04 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Фото из архива СДЮСШОР «Прибой»

Мастер-класс по боксу "Легенды спорта делятся опытом с молодежью" сотсоится в спортивной школе "Прибой" (пр. Борцов Октября, 2а, корпус 1) 6 октября. Начало в 14 часов. 

Спикерами и ведущими выступят гости: многократный чемпион мира и Европы, капитан сборной России по боксу, член олимпийской сборной 2004 года, депутат Тюменской областной думы Евгений Макаренко, заслуженный тренер РСФСР Владимир Черня, заслуженный тренер России, старший тренер сборной страны и Ханты-Мансийского округа Василий Вольф. Стоит отметить, что Василий Васильевич воспитал таких титулованных боксеров, как Александр Малетин (заслуженный мастер спорта России, призер Олимпийских игр, чемпионата мира, многократный чемпион России) и Евгений Макаренко, а Владимир Черня был тренером Кости Цзю. Поможет гостям провести показательные занятия мастер спорта России и международного класса Григорий Николайчук.      

В программе мероприятия ожидаются открытая тренировка для воспитанников спортивных школ Тюмени и области, а также мастер-классы, беседы, автограф- и фотосессии с приглашенными тренерами. 

Кроме того, гости расскажут об инициативе создания и перспективе развития проекта "Бокс в школу" и олимпийского центра подготовки боксеров, сообщает спортшкола "Прибой". 

Теги: бокс , Прибой , Костя Цзю , Евгений Макаренко

Последние новости

12:38 Два миллиона насекомых прибыли в Рощино для предприятия Нариманово
12:27 В Тюмени собрались лучшие школьные лесничества региона
12:16 Антимонопольная служба назвала  типичные нарушения в сфере госзаказа
12:05 В Увате начинают работать врачи-стоматологи
11:54 Сорок молодых викуловчан пополнят армейские ряды в 2017 году
11:43 Тюменец прописал в квартире более ста шестидесяти мигрантов
11:32 Детей-сирот из Нижней Тавды обеспечивают жильем Фото
11:21 Юных экологов региона приглашают на конкурс
11:10 Октябрь – время переобуть автомобиль
10:59 Легенды бокса дадут мастер-класс юным спортсменам Тюмени
Все новости

Архив новостей

Октябрь, 2017
﻿

Губернатор

Детей-сирот из Нижней Тавды обеспечивают жильем

Благоприятные условия для инвестиций в АПК созданы в Тюменской области

Крупный племенной свинокомплекс открылся в Тюменской области

Политика

Кодекс Тюменской области об административной ответственности может претерпеть серьезные изменения

Эрнест Валеев работает в Тюменской области на региональной неделе

Владимир Якушев имеет высокий рейтинг устойчивости

Экономика

Два миллиона насекомых прибыли в Рощино для предприятия Нариманово

Будущее ЖКХ - за индивидуальными тепловыми пунктами, считают специалисты

Все фермы Викуловского района прошли проверки готовности к зиме

Общество

В Тюмени собрались лучшие школьные лесничества региона

Антимонопольная служба назвала  типичные нарушения в сфере госзаказа

В Увате начинают работать врачи-стоматологи

Спорт

Легенды бокса дадут мастер-класс юным спортсменам Тюмени

"Рубину" предстоят выездные битвы

Выпускники "Аванпоста" сойдутся в пейнтбольном сражении

Происшествия

Тюменец прописал в квартире более ста шестидесяти мигрантов

Трагедия на трассе Курган - Тюмень унесла жизни четверых людей, трое - в тяжелом состоянии

Бывшему проректору индустриального университета назначен условный срок
АРХИВ НОВОСТЕЙ:

© 2001-2017 Государственное информационное агентство Тюменской области

При использовании материалов ссылка обязательна.

Информационная лента выходит при финансовой поддержке правительства Тюменской области.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ТУ 72-01370 от 14.07.2016 выдано управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Тюменской области, ХМАО-Югре и ЯНАО.

Информация о деятельности учреждения

16+