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В Екатеринбурге ревнивый бомж зарезал соперника

10:38 05 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
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Мужчину, виновного в убийстве своего знакомого, осудили в Екатеринбурге.

Как сообщает пресс-служба следственного управления СК РФ по Тюменской области, 39-летний мужчина без определенного места жительства в апреле 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения на теплотрассе в районе улицы Куйбышева, убил 41-летнего мужчину. С ним он познакомился за день до произошедшего. Поводом для убийства послужило то, что потерпевший ночью стал проявлять знаки внимания к подруге подсудимого, которая участвовала вместе с ними в распитии спиртного. Злоумышленник складным ножом нанес потерпевшему множественные колото-резаные раны, от которых тот скончался. После совершения преступления мужчина вместе со своей подругой скрылись.

Сотрудники полиции установили наблюдение за тем участком теплотрассы, где произошло убийство. Спустя несколько дней злоумышленник вместе со своей подругой вновь вернулся на место убийства. Они были задержаны и доставлены в отдел полиции. Мужчина сознался в содеянном, рассказал о мотивах своего поступка и пояснил, куда он выбросил нож. Орудие преступления было обнаружено в ходе осмотра места, на которое указал злоумышленник.

Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Теги: Екатеринбург , убийство , бомжи

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