Спасатели помогли ликвидировать последствия ДТП в Тюмени

Ликвидация пожара в Тюменской области. Фото: 32 ОФПС по Тюменской области

Три раза за сутки привлекали для ликвидации последствий ДТП пожарно-спасательные подразделения по данным на 9 часов 9 октября.

Аварии произошли на перекрестке улиц Республики и Челюскинцев, на улице Холодильной в Тюмени, одно крупное ДТП произошло в Ишиме. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

В центре управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Тюменской области организована работа по обеспечению работы органов управления, управлению силами и средствами в рамках системы антикризисного управления единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на региональном уровне.

В частности, организована работа по тушению четырех техногенных пожаров. Возгорания устранены в с. Александровка Сладковского района, в с. Нижний Манай, в с. Колесниково Заводоуковского городского округа и в д. Чёрная речка Тюменского района.