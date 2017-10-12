О тюменском ханстве расскажет любителям истории доцент из Кургана

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Вторая открытая лекция из цикла исторических чтений "Настоящее прошлое" в рамках проекта "Публичная площадка "Открытый лекторий" состоится в Тюмени 13 октября.

Как сообщает Тюменская областная научная библиотека, на базе которой пройдет мероприятие, с лекцией "Тюменское ханство в контексте развития поздней средневековой государственности юго-западной Сибири" вступит кандидат исторических наук, доцент, декан исторического факультета Курганского государственного университета Д. Н. Маслюженко.

Это уже вторая встреча любителей истории и краеведения. Первую лекцию слушателям прочитал заведующий сектором этнологии института проблем освоения Севера РАН Владимир Адаев. Выступление называлось "Как не заблудиться в тундре?".