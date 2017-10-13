Ликбез Дробунина: о Тюмени с юмором иностранным гостям ВФМС-2017

Николай Дробунин с креативом напомнил, чем гордятся тюменцы. Фото: "Моя территория"

Как представить Тюмень и регион иностранным гостям с юмором и креативом, рассказал популярный тюменский экскурсовод Николай Дробунин делегации области накануне XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.

"Добродушное лицо Андрея Ивановича Текутьева… Это тюменский городской голова. Мне кажется, наш город изменили до неузнаваемости три мужика. Это Андрей Иванович Текутьев, который пролоббировал строительство железной дороги в наш город. Это мертвый Владимир Ильич Ленин, благодаря которому появилась Тюменская область. И живой Сергей Семенович Собянин, который превратил область в цветущий регион", - высказал он мнение.

Памятник Григорию Распутину на ул. Свердлова в Тюмени. Фото Сергея Пересторонина из Instagram

"Распутин. Вас по-любому будут спрашивать про Распутина. Даже петь будут: "Ra ra Rasputin - Russia's greatest love machine". А вы ответьте: "Ну, послушайте! Это вообще-то очень сложная историческая личность. Так вот прям уж нельзя говорить". Распутин, безусловно, наш бренд. У нас есть стул Распутина, посидев на котором моментально растешь в карьере. Он стоит рядом с перинатальным центром на улице Свердлова", - заинтриговал свой рассказ о достопримечательностях Тюмени Николай Дробунин.

Исторические лица Тюмени

Среди известных личностей, уроженцев региона, он назвал Жанну Агузарову, Александра Алябьева, Николая Кузнецова и других.

"Жанна Агузарова родилась в поселке Туртас Уватского района Тюменской области. У нее один из самых лучших голосов. Еще у нас родился Барыкин, который очень долго гнал велосипед, петербургский архитектор Кокорин, художник Перов", - перечислил Дробунин.

По словам экскурсовода, Александр Алябьев был первым мидспайдером тюменского региона: "Пригрев карты, он убил карточного шулера одним ударом! Нормальный такой из Сибири музыкант… При том, что он был военным из семьи тобольского губернатора, за историю с шулером его отправили в ссылку. Он говорит: "Куда вы меня ссылаете, товарищи?!". "В Тобольск поедешь!". "Классно! Я же из Тобольска". И он написал два самых крутых дворянских хита: "Соловей" и "Вечерний звон".

Дал свою интерпретацию истории Михаила Пришвина. По словам Дробунина, из Елецкой гимназии его выгнали с позором, за то что гимназист сказал преподавателю: "Если вы от меня не отстанете, я вам морду набью!". Но его дядя, тюменский купец Игнатов, сказал: "Михаил, если ты исправишься, я тебя устрою в Александровское реальное училище". И Пришвин блестяще его окончил.

Напомнил Дробунин и о подвиге Николая Кузнецова, который родился в деревне Зырянка, учился в сельхозинституте.

"Судя по фото он обычный парень. Но после небольшой тренировки он превращается… в советского мстителя Пауля Зиберта, который устранил 11 немецких генералов и чиновников третьего рейха. Шесть фильмов о нем снято. Он знал шесть немецких диалектов, но никогда не бывал в Германии", - удивил экскурсовод.

Бренды Тюменской области

Экскурсовод рассказал и о тюменских брендах. Тюменскими коврами была украшена одна из улиц в центре Манхеттена, напомнил Дробунин. Традиционный тюменский ковер вдохновил немецкого дизайнера Яна Ката на создание коллекции ковров From Russia with Love ("Из России с любовью"). Коллекция занимает первое место по продажам в США и Европе. Его коллекцию можно будет посмотреть на выставке в новом музейном комплексе.

Николай Дробунин с креативом напомнил, чем гордятся тюменцы. Фото ИА "Тюменская линия"

Пианино "Тюмень" знали по всей стране: "Фабрика клавишных инструментов их сделала столько, что их до сих пор продают на "Авито" от Дальнего Востока до Калининграда.

Весы "Тюмень" - их показывали даже в зарубежных фильмах.

"Тюмень – фонарная империя мира! Вас по-любому поведут в парк Ривьера в Сочи. И там стоят наши фонари. В московский кремль приезжаешь – там стоят наши фонари! В Нижнем Новгороде, в Суздале, в Коломне, в Екатеринбурге и Красноярске – везде стоят фонарные столбы. И как только присоединили Крым к России, сделали что? Сразу воткнули фонарь из Тюмени в Ласточкино гнездо! Делают эти фонари в Тобольске. Ну, это реально бренд!" - считает Николай Дробунин.

Николай Дробунин с креативом напомнил, чем гордятся тюменцы. Фото ИА "Тюменская линия"

Достопримечательности и исторические факты

В Тюмени самая большая набережная по ярусности, самый большой крытый скалодром и самый большой драматический театр в стране (более 25 тыс. кв. метров).

"А еще у нас самый большой в России пандус! До этого самый большой пандус был в Казани. А теперь в Тюмени!", - подчеркнул экскурсовод.

"Еще одна фишка региона, которой нет в других: девушки, танцующие в здании на Республики. Многие думают, что там свадьба, а это просто такая реклама. Это здание на улице Республики связано с Дональдом Трампом. В этом здании танцевала Ксения Сухинова (Мисс Россия 2007), а тогда международным конкурсом красоты занимался Дональд Трамп. Он ей жал руку, когда она победила. А Ксения Сухинова жала ручку этого магазина. И через одно рукопожатие это здание связано с Дональдом Трампом. Ну и тут у нас еще девушки в свадебных платьях танцуют", - шутил Дробунин.

Бесспорный символ Тюмени - мост Влюбленных, который был так назван, потому что на нем состоялся самый длинный и массовый поцелуй в 2003 году.

Николай Дробунин с креативом напомнил, чем гордятся тюменцы. Фото ИА "Тюменская линия"

Далее экскурсовод дал в презентации картинки подводного мира. По его словам, так Тюмень выглядела миллионы лет назад: областная столица находится в самой низкой точке Западно-Сибирской низменности, и тогда здесь все было под водой.

"Кстати, фишкой Тюменской области еще является то, что у нас в огромном количестве находят акульи зубы. Тюменские школьники ходят с акульими зубами на шее", - не то в шутку, не то всерьез утверждал экскурсовод.

По словам Дробунина, тюменский регион был самой населенной мамонтами территорией 40 тыс. лет назад. В области есть профессия, которой больше нет нигде в стране – бивнесборщики - это люди, которые собирают бивни и везут их в Тобольск, где делают скульптуры из бивней мамонта – тобольская резная кость.

Николай Дробунин с креативом напомнил, чем гордятся тюменцы. Фото ИА "Тюменская линия"

В Тобольске снимался фильм "Тобол" о Семене Ремезове, который покажут по всему миру. Тобольский кремль – также бесспорный бренд области. Фирменным стилем является и памятники эпохи зодчества - деревянные наличники и их коллаж.

Экскурсовод напомнил, что в Тюмени проходило событие мирового масштаба. Новости CNN, канадских, австралийских СМИ публиковали сообщения, что первый в мире чемпионат по зимнему плаванию проходил в Тюмени.

Припомнил Николай Дробунин и крутые тюменские деревья: "Возле одного из музыкальных магазинов Тюмени на ул. Тульской есть дерево-рокер. Особенно если мимо него идешь в наушниках и слушаешь тяжелую музыку, то будто это дерево "козу" показывает.

Николай Дробунин с креативом напомнил, чем гордятся тюменцы. Фото ИА "Тюменская линия"

Аляска, которая входит сейчас в состав США, долгое время управлялась из Тобольска: она входила в состав Тобольской губернии, как и русская крепость Форт-Росс на севере Калифорнии.

"Часть Калифорнии, Аляска, Тюменская область – все это когда то управлялось из города Тобольска (в сто тысяч человек сейчас). У меня многие спрашивают: "Что это за мужик на набережной?". Это Витус Беринг – он завез наших тоболяков и тюменцев на Аляску. И пролив между Аляской и Россией назвали в его честь. Первыми жителями Аляски были тоболяки и тюменцы", - рассказал Николай Дробунин.

Тюмень – лучший город Земли

"Мы живем с вами в одном из самых богатых регионов России. Честно вам скажу: именно поэтому я живу в Тюменской области. Здесь очень много возможностей", - считает Николай Дробунин.

Тюменскую область называют энергетическим сердцем России. Если выделить ее на карте страны, она находится в центре страны и похожа на сердце. В ней добываются нефть и газ – отсюда и название – энергетическая.

Тюменская область разделяет Россию на две части. В верхней части она выходит к морю, а в нижней части – к Казахстану. В этом ее уникальность и особенность.

Николай Дробунин с креативом напомнил, чем гордятся тюменцы. Фото ИА "Тюменская линия"

В отличие от других областей, она находится на морском побережье – на севере более тысячи километров береговой линии, и пять островов входит в состав региона.

У нас самое большое количество соседей: граничим с Архангельской, Курганской, Свердловской, Омской, Томской областями, Красноярским краем, Республикой Коми и Казахстаном.

"Только не говорите иностранным коллегам, что наша область по площади равна Англии, Франции, Германии, Италии – они часто обижаются, что мы меряем их странами свою область", - посоветовал Дробунин.

В Тюменской области добывается 90% всего российского газа и 65% всей российской нефти. Это стратегически важный регион нашей страны.

Ирина Ромашкина