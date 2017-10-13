Тюменцы первыми прибыли на ВФМС-2017 в Сочи

Тюменцы приехали на ВФМС-2017. Фото Романа Рзаева

72 тюменца, символичное для региона число, приехала первая группа делегации области на XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи.

"Познакомились с коллегами из других делегаций. С нами заезжали ребята из Таджикистана, сегодня заехали из Кубы – межкультурный и межнациональный диалог у нас уже налаживается", - считает руководитель делегации Тюменской область Владислав Татаринцев.

Он рассказал, что тюменцы приехали в Сочи одними из первых делегаций. Молодые люди обустроились в отеле, получили аккредитацию участников, обмундирование. В планах: ознакомиться с медиацентром и помочь тюменским коллегам обустроить выставку.

Многие ребята поехали на экскурсию по Сочи. Другие уже знакомятся с культурной и спортивной досуговыми программами фестиваля. Свободные дни перед началом фестиваля тюменцы решили посвятить досугу и спорту.

Тюменцы приехали на ВФМС-2017. Фото Ивана Шмонина

"За один день невозможно пройти весь медиацентр, пока все знакомятся. Каждый участник с помощью приложения может выбрать встречи по душе", - рассказал Владислав Татаринцев.

13 октября делегация встречает вторую группу коллег с родины - 120 человек. Еще десять ребят прилетят в Сочи 14 октября. Два тюменца, депутаты облдумы Ольга Швецова и Глеб Трубин, присоединятся к работе делегации в Сочи позднее: они примут участие в параде ВМФС в Москве.

Церемония открытия фестиваля пройдет в Сочи 15 октября: на нее пойдет половина тюменской делегации, сообщил Владислав Татаринцев.

"Программа церемонии открытия будет насыщенной: по формату Олимпийских игр в Сочи. Это будет захватывающе", - отметил он.

Напомним, церемония открытия ВФМС-2017 пройдет в Большом ледовом дворце в Сочи, начнется в 18 часов по московскому времени. Прямую онлайн-трансляцию можно посмотреть на сайте moi-portal.ru.

Тюменцы приехали на ВФМС-2017. Фото Анастасии Хлебниковой

Ирина Ромашкина