Тюмень удивляет: фото с 3D-меткой и виртуальный Тобольск на YOUTH EXPO

"Тюменская область - лаборатория счастья". Фото: "Моя территория"

Выставка "Тюменская область — лаборатория счастья", представленная на YOUTH EXPO в Сочи, вызывает гордость тюменских участников ВФМС-2017.

"Выставка выглядит выдающимся объектом. Туда хочется зайти. В ней емко и интересно рассказано о Тюменской области и ее жителях. Она стилизована под таблицу Менделеева. Наша выставка единственная, где человек может сделать фото с 3D-меткой и получить фото на память", - рассказал участник ВФМС, руководитель Тюменского регионального отделения ВОО "Молодая Гвардия Единой России" Роман Рзаев.

Видео Романа Рзаева

Над идеей работала группа инициативной молодежи региона. Главное открытие Менделеева вдохновило тюменцев взглянуть на область с необычного ракурса.

"При подготовке к выставке мы решили, что правильным решением будет обратиться к своим корням и взять за основу образ нашего земляка Дмитрия Ивановича Менделеева – крупную фигуру, известную и на мировом уровне. Поэтому концепция нашей выставки – молекула, а основная идея — Тюменская область – лаборатория счастья. Сама экспозиция расскажет о компонентах, которые могут сделать человека счастливым в Тюмени: о парках, молодежных центрах, различных творческих, научных и спортивных конкурсах. Каждый участник фестиваля сможет посетить нашу выставку и создать свою формулу счастья", — пояснила директор Агентства современных коммуникаций Ольга Петрушина.

Выставка будет работать в экспоцентре Олимпийского парка с 14 по 22 октября. В экскурсионной программе тюменцев: квест-игра, в ходе которой участники увидят 3D-метки, преобразующиеся при помощи мобильного приложения на телефоне в объемные фигуры людей и зданий, а также побывают в виртуальном Тобольске с помощью очков htc vive.

За время форума на тюменской площадке пройдут онлайн-чемпионат по FiFA, Dota, виртуальные лыжные гонки по территории комплекса "Жемчужина Сибири", ежевечерние концерты творческих коллективов Тюмени. На выставке есть лаунж-зона с библиотекой, сувенирной и имиджевой продукцией.

Трансляции и другие материалы о Тюмени на Всемирном фестивале молодежи и студентов будут появляться на сайте ВФМС72.рф.

Выставка YOUTH EXPO открывается в Сочи в рамках Всемирного фестиваля молодежи и студентов с 14 октября. На международном событии выставочный бренд будет представлен впервые. "На YOUTH EXPO будут представлены перспективные технологичные молодежные проекты, которые реализуются на территории Российской Федерации, ее природное многообразие, культурные и исторические аспекты нашей страны", — говорится на официальном сайте ВФМС.

Ирина Ромашкина