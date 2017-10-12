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Приложение ВФМС-2017 cориентирует тюменцев на сочинских площадках

10:37 12 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Приложение ВФМС-2017 помогает тюменцам сориентироваться в Сочи. Фото из Telegram

В общем чате Telegram тюменцы рекомендуют друг другу скачать приложение в App Store: оно поможет сориентироваться участникам ВФМС-2017 в информационном поле форума и на территории Олимпийского парка.  

Приложение доступно как для участников фестиваля, так и для гостей Сети. Последние могут знакомиться с актуальными новостями от пресс-службы ВФМС. Эта информация есть и на официальном сайте фестиваля.

Первопроходцами по информационному полю Сочи оказались волонтеры региона. Ребята апробируют брендированные мобильные телефоны, скидывают в общий чат фотографии номеров в гостиницах, свои обеды, дают рекомендации выезжающим участникам, что взять с собой и, конечно, инструктируют по погоде.

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О погоде в Сочи. Скриншот из Telegram
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Дополним, участников фестиваля размещают в двух либо четырехместных номерах отелей Олимпийского парка Сочи, неподалеку от локаций фестиваля. Российские и иностранные участники проживают вместе, при этом при расселении учтен принцип культурного шефства. 

Напомним, первая группа участников делегации Тюменской области вылетела в Сочи утром 12 октября.

Ирина Ромашкина

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Теги: молодежь , фестиваль , ВФМС-2017 , Сочи , студенты , волонтеры
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