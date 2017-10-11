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#ВФМС2017: тюменцы едут в Сочи

18:32 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Тюменская делегация отправляется на ВФМС-2017. Фото: "Моя территория"

Не скромничать, активнее продвигать себя на ВФМС-2017 и возвращаться с новыми идеями в Тюмень призвал представителей тюменской делегации директор департамента по общественным связям, коммуникациям и молодежной политике Тюменской области Павел Белявский.

"Вам действительно повезло. Желаю, чтобы в этом потоке вы нашли время для рефлекции. И не скромничайте – те проекты, которые делаете вы, действительно имеют мало примеров в России и мире, - обратился он к участникам. - Активнее продвигайте себя, ищите связи и возвращайтесь с новыми идеями к нам. Вы – разведчики Тюменской области".

Валентина Сивакова рассказала о первом ВФМС в России. Фото: "Моя территория"

На встрече выступила участница первого Всемирного фестиваля молодежи и студентов в России Валентина Сивакова. Она отметила, что для нашей страны это было и первое международное молодежное событие после периода "железного занавеса", так что многое было в новинку. По ее словам, те впечатления она переживает живо до сих пор. Валентина Сивакова подробно рассказала молодежи региона о вехах того времени.

В 1957 на фестиваль отправляли только 50 человек из России, а в 2017 году только делегация Тюменской области составила 204 человека. Из них 33 участника представят творческую жизнь региона, столько же – спортивную; 29 тюменцев – в экономике и предпринимательстве, еще 29 – в гражданской платформе развития. 18 молодых людей будут работать на площадках "Будущее науки и глобальное образование", 17 — "Глобальная политика и межкультурная безопасность", 12 — "Проектирование будущего: архитектура и дизайн". Девять тюменцев заняты в медиацентре фестиваля, семь — на площадки экологии и здоровья, шесть — технологии будущего, пять — культуры мира, три — индустрии 2030, еще три — энергии будущего, два человека представят Тюмень в направлении "Наука и технологии" и один – в "Мировой железнодорожной сети".

Участники делегации отправляются в Сочи с 12 по 14 октября, а вернутся в Тюмень после 23 октября. На собрании представителям делегации раздали брендированную экипировку ВФМС-2017 и значок с символикой региона.

Павел Белявский мотивировал тюменскую делегацию. Фото: "Моя территория"

"Когда посещаешь такие масштабные мероприятия, как ВФМС, становишься частью большой команды. Главное, стираются рамки восприятия: неважно на каком языке разговариваешь и откуда приехал. Порой даже не можешь понять, где ты, а где — твоя идентичность. Но, это необычный опыт, который позволит раскрыть себя с другой стороны и понять, какой ты на самом деле", — отметил Павел Белявский.

В дорогу землякам любопытные факты о Тюменской области подготовил экскурсовод Николай Дробунин. Про экономическое сотрудничество на международном уровне рассказала начальник управления инвестиционной политики департамента инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области Наталья Ракитина.

Тюменская делегация отправляется на ВФМС-2017. Фото: "Моя территория"

Ирина Ромашкина

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Теги: молодежь , фестиваль , ВФМС-2017 , Сочи , Павел Белявский , студенты , волонтеры
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