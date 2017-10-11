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Тюменцы настроены вступить в Ассоциацию ЕЭС

17:32 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
О кулуарных планах "Опоры России" рассказал Эдуард Омаров. Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"
Продолжение: Арт-объект #ТюменьждетВФМС установят в центре города

В состав Ассоциации молодых предпринимателей Европейского экономического сообщества планируют вступить россияне. Переговоры об этом представители "Опоры России" проведут на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

О планах на ВФМС-2017 сообщил корреспонденту ИА "Тюменская линия" депутат тюменской облдумы, вице-президент общественной организации "Опора России" Эдуард Омаров. По его словам, в состав Ассоциации входит 21 страна, но России пока в их числе нет.

"Мы добьемся, чтобы мы тоже были в этой Ассоциации молодых предпринимателей ЕЭС", - уверен Эдуард Омаров.

В числе европейской Ассоциации в качестве эксперта от России будет присутствовать председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству общественной организации "Опора России" тюменец Артем Андросов.

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , СУП , бизнес , завод , Опора России , Эдуард Омаров
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