Тюменцы настроены вступить в Ассоциацию ЕЭС

О кулуарных планах "Опоры России" рассказал Эдуард Омаров. Фото Сергея Русанова, ИА "Тюменская линия"

В состав Ассоциации молодых предпринимателей Европейского экономического сообщества планируют вступить россияне. Переговоры об этом представители "Опоры России" проведут на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи.

О планах на ВФМС-2017 сообщил корреспонденту ИА "Тюменская линия" депутат тюменской облдумы, вице-президент общественной организации "Опора России" Эдуард Омаров. По его словам, в состав Ассоциации входит 21 страна, но России пока в их числе нет.

"Мы добьемся, чтобы мы тоже были в этой Ассоциации молодых предпринимателей ЕЭС", - уверен Эдуард Омаров.

В числе европейской Ассоциации в качестве эксперта от России будет присутствовать председатель федерального комитета по молодежному предпринимательству общественной организации "Опора России" тюменец Артем Андросов.

Ирина Ромашкина