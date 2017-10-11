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В Сочи тюменский "Завод" презентуют на английском языке

15:54 11 октября 2017 | mobile | | print версия для печати
Делегация предпринимателей Тюмени - самая массовая на площадке «Экономика для будущего развития» на ВФМС-2017. Фото: admtyumen.ru
Продолжение: Тюменцы настроены вступить в Ассоциацию ЕЭС

Ассоциации молодых предпринимателей Китая и Индии – это рынки, с которыми нам нужно долго и плотно сотрудничать. Такое мнение выразил депутат Тюменской областной думы, вице-президент общественной организации "Опора России" Эдуард Омаров.

"В Индии есть интересные программы для развития молодежного предпринимательства, у них много практик и программ по развитию. Будет познавательно узнать, как они стимулируют, поднимают, выявляют талантливых предпринимателей, находят людей с хорошими идеями, объединяют их с талантливыми менеджерами. Работу с молодыми предпринимателями там ведут, начиная со школы и вуза. Это нам нужно освоить", - считает Эдуард Омаров.

Он рекомендовал тюменским предпринимателям, которые поедут на ВФМС-2017 в составе делегации региона, налаживать связи с Ассоциациями молодых предпринимателей Китая, Индии, а также Европы и ЕЭС.

Напомним, на сочинский фестиваль молодежи и студентов поедут 200 тюменцев, более 40 из них – из "Опоры России".

"Делегация предпринимателей Тюмени - самая массовая на ВФМС-2017. У нас много талантливых молодых предпринимателей", - сказал Эдуард Омаров. 

Впервые в истории ВФМС одним из направлений станет "Экономика для будущего развития". Предпринимательская площадка соберет ведущих экспертов бизнеса со всего мира.

В фестиваль также включили тюменскую бизнес-игру "Завод", которая пройдет 17 и 19 октября. Специально для ВФМС "Завод" вышел в электронной версии на английском языке. Игру разделили на две сессии для удобства. Команды по 20-25 человек "проживут" три финансовых года предприятия. За два дня "Завод" соберет 500 участников.

Ирина Ромашкина

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Теги: ВФМС-2017 , Сочи , СУП , предпринимательство , завод , Эдуард Омаров , Опора России , бизнес
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