В Сочи тюменский "Завод" презентуют на английском языке

Делегация предпринимателей Тюмени - самая массовая на площадке «Экономика для будущего развития» на ВФМС-2017. Фото: admtyumen.ru

Ассоциации молодых предпринимателей Китая и Индии – это рынки, с которыми нам нужно долго и плотно сотрудничать. Такое мнение выразил депутат Тюменской областной думы, вице-президент общественной организации "Опора России" Эдуард Омаров.

"В Индии есть интересные программы для развития молодежного предпринимательства, у них много практик и программ по развитию. Будет познавательно узнать, как они стимулируют, поднимают, выявляют талантливых предпринимателей, находят людей с хорошими идеями, объединяют их с талантливыми менеджерами. Работу с молодыми предпринимателями там ведут, начиная со школы и вуза. Это нам нужно освоить", - считает Эдуард Омаров.

Он рекомендовал тюменским предпринимателям, которые поедут на ВФМС-2017 в составе делегации региона, налаживать связи с Ассоциациями молодых предпринимателей Китая, Индии, а также Европы и ЕЭС.

Напомним, на сочинский фестиваль молодежи и студентов поедут 200 тюменцев, более 40 из них – из "Опоры России".

"Делегация предпринимателей Тюмени - самая массовая на ВФМС-2017. У нас много талантливых молодых предпринимателей", - сказал Эдуард Омаров.

Впервые в истории ВФМС одним из направлений станет "Экономика для будущего развития". Предпринимательская площадка соберет ведущих экспертов бизнеса со всего мира.

В фестиваль также включили тюменскую бизнес-игру "Завод", которая пройдет 17 и 19 октября. Специально для ВФМС "Завод" вышел в электронной версии на английском языке. Игру разделили на две сессии для удобства. Команды по 20-25 человек "проживут" три финансовых года предприятия. За два дня "Завод" соберет 500 участников.

Ирина Ромашкина