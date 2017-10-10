Стать участником ВФМС-2017 может каждый тюменец

Тюменская область встречает иностранцев. Фото: #ВФМС2017 | Тюменская область (ВКонтакте)

Гостеприимные тюменцы могут встретить иностранную делегацию участников ВФМС-2017, которые приедут в Тюмень 14 октября.

Официальная регистрация волонтеров региональной программы Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Тюмени открылась 10 октября.

50 иностранных участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов из 32 разных стран будут гостить в Тюмени с 14 по 17 октября. Тюменцы могут стать частью фестиваля, зарегистрировавшись в региональной программе.

Добровольцам предлагают проявить радушие и встретить иностранных участников в аэропорту, чтобы с порога показать, что умеет творческая молодежь Тюмени, познакомить их с молодежными театрами, посетить концерт открытия фестиваля с участием лучших тюменских и иностранных исполнителей. Также можно прослушать лекцию Creative Mornings на английском языке, создать арт-объект совместно с тюменскими художниками, принять иностранного участника на ужин. И самое главное - это общение на английском языке с творческими ребятами из других стран.

Онлайн-регистрацию на региональную программу можно пройти по ссылке.